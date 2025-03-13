На 8,7 процента вырастет экономика Кыргызстана в 2025 году. Такой прогноз представлен в макрообзоре Евразийского банка развития.

«Прогнозируем рост ВВП Кыргызской Республики на 8,7 процента в 2025 году на фоне сильного инвестиционного спроса. Инфляция по итогам 2025-го составит 5 процентов. Допускаем

постепенное повышение учетной ставки по мере устойчивого достижения инфляцией целевого диапазона», — говорится в обзоре.

Аналитики ЕАБР считают, что укрепление внутреннего спроса стало ключевым фактором расширения экономической активности. ВВП Кыргызской Республики вырос на 9,6 процента в январе — октябре 2024 года. Динамика в розничной и оптовой торговле объясняет 22 процента роста выпуска. Сфера услуг, исключая внутреннюю торговлю, и строительный сектор обеспечили дополнительно по 21 проценту. Повышение потребительской активности сопровождалось увеличением реальной заработной платы (на 6,7 процента в январе — сентябре прошлого года и ростом кредитования торгового сектора, а также займов для целей потребления.

Высокая инвестиционная активность отмечена в добывающих отраслях, транспорте, энергетике и обрабатывающей промышленности, в том числе в рамках реализации государственных программ развития. Во второй половине 2024 года экономика получила дополнительный импульс со стороны сельского хозяйства на фоне низкого урожая годом ранее.