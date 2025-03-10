Самая низкая в январе инфляция среди стран ЕАЭС зафиксирована в Кыргызстане

Индекс потребительских цен в январе 2025 года в целом в странах ЕАЭС составил 1,2 процента. Такие данные содержатся в материалах Евразийской экономической комиссии.

Уточняется, что проанализирован месячный показатель инфляции, а не годовой. При этом ЕЭК учитывала цены на самые востребованные товары и услуги.

В целом по уровню инфляции на первом месте оказалась Армения — 1,4 процента, на втором Россия — 1,2 процента, на третьем Казахстан — 1,1 процента.

Самая низкая инфляция зафиксирована в Кыргызстане — 0,6 процента. Беларусь с 0,7 процента на втором месте. Это единственные два государства ЕАЭС, где месячный уровень инфляции не превысил 1 процентного пункта.

Согласно материалам ЕЭК, если сравнить рост цен на мясо и мясопродукты, то в Армении в целом они подешевели за январь на 1,2 процента.

В Беларуси отмечено незначительное подорожание — на 0,1 процента. В Кыргызстане — 0,6 процента, России — 0,7 процента, Казахстане — 1,1 процента.

Хлеб меньше всего подорожал в Кыргызстане — 0,2 процента. В Армении зафиксировано подорожание хлеба на 0,3 процента, далее идут Беларусь — 0,4 процента, Казахстан — 0,8 процента и Россия — 1 процент.

В целом продукты питания в странах ЕАЭС в январе стали дороже на 1,3 процента.