Легализовать неучтенный товар в Кыргызстане можно до 1 апреля онлайн

В Кыргызстане у предпринимателей могут легализовать остатки товаров, на которые отсутствуют первичные учетные документы, до 1 апреля 2025 года онлайн в «личном кабинете налогоплательщика». Об этом сообщило государственное учреждение «Салык сервис».

Как отмечается, иными словами, Налоговая служба дает право узаконить товары, на которые нет документов о происхождении, до установленного срока.

Воспользоваться этим могут любые юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Это позволит привести бухгалтерию в порядок и снять с себя ответственность за наличие товаров без документов. Легализовать можно через заполнение электронного счета-фактуры с дополнительным документом «оприходование товаров».

1 Кто не сможет воспользоваться данной услугой

Предприниматели, занимающиеся реализацией алкогольной и табачной продукции, лекарств, медтехники, ювелирных изделий, а также нефти и нефтепродуктов (кроме масел под кодами ТНВЭД 2710197100-2710199800).

Оформить ЭСФ нельзя на товары, по которым уже есть решения налоговых органов или суда.

Если позиций в документе более 40, стоит оформить дополнительный электронный счет-фактуру.

2 Как легализовать товары онлайн

Для подачи ЭСФ необходимо авторизоваться на портале esf.salyk.kg, выбрать в разделе «Реализация» подраздел «ЭСФ», нажать «Добавить» и выбрать статус «Оприходование товаров».

Система автоматически заполнит все графы, кроме «Формы оплаты», которую нужно выбрать вручную.

Далее необходимо внести название товара, его код (если есть), количество и стоимость, добавить описание, если оно требуется для освобождения от ответственности.

После данные проверяются, подписываются, и счет-фактура получает статус «Принят», переходя в раздел «Приобретение».









За дополнительной информацией можно обратиться в службу поддержки на портале esf.salyk.kg.