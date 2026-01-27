11:58
USD 87.45
EUR 103.65
RUB 1.15
Экономика

ГНС выявляет фиктивное оформление электронных счетов-фактур

Налоговая служба Кыргызстана выявляет факты оформления электронных счетов-фактур без реальных хозяйственных операций. Об этом сообщает ее пресс-служба.

По ее данным, нарушения устанавливаются в ходе аналитической работы с применением риск-ориентированного подхода, а также современных цифровых инструментов и информационных систем.

Недобросовестные налогоплательщики, как отмечается, оформляют фиктивные ЭСФ для создания мнимых расходов и незаконного снижения налоговых обязательств.

В ведомстве подчеркнули, что выписка электронных счетов-фактур допускается исключительно при наличии реальной хозяйственной операции и подтвержденного фактического движения товаров, работ или услуг. 

Использование ЭСФ в схемах фиктивного документооборота является прямым нарушением налогового законодательства и влечет ответственность, предусмотренную законом.

ГНС призвала налогоплательщиков прекратить противоправные действия и вести добросовестную предпринимательскую деятельность, отметив, что санкции за подобные нарушения являются неотвратимыми и могут привести к значительным финансовым потерям.

В ведомстве добавили, что работа по выявлению и пресечению фиктивного оформления электронных счетов-фактур будет продолжена и усилена, а всем установленным фактам будет дана правовая оценка.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/359407/
просмотров: 458
Версия для печати
Материалы по теме
В Ошской области выявлены факты незаконной продажи ГСМ
ГНС разъяснила, как получить освобождение по ювелирным изделиям без документов
ГНС: Снижена ставка налога на транзакцию
ГНС приостановила рейдовые проверки среди малого и среднего бизнеса
Кыргызские ювелиры будут обучаться у итальянских мастеров
Паломничество в Мекке. Алмамбет Шыкмаматов — о личных размышлениях о вере
За год ГНС оказала услуги более чем 1,1 миллиона налогоплательщиков
Налоговая служба предложила интегрировать базы данных организаций и граждан
В Бишкеке выявили подпольный цех по производству контрафактной водки
Депутат выступила против отмены лицензирования розничной продажи алкоголя
Популярные новости
На&nbsp;руках у&nbsp;населения имеется денежная масса в&nbsp;размере 200-300 миллиардов сомов На руках у населения имеется денежная масса в размере 200-300 миллиардов сомов
ВВП растет, цены давят: почему кыргызстанцы не&nbsp;чувствуют подъема экономики ВВП растет, цены давят: почему кыргызстанцы не чувствуют подъема экономики
БЧК бетонируют: проект за&nbsp;37&nbsp;миллионов евро снизит потери воды в&nbsp;два раза БЧК бетонируют: проект за 37 миллионов евро снизит потери воды в два раза
Рубль, евро и&nbsp;тенге вновь подорожали относительно сома. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;января Рубль, евро и тенге вновь подорожали относительно сома. Курс валют на 26 января
Бизнес
О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф &laquo;Пенсионер&raquo; О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф «Пенсионер»
В&nbsp;Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute В Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
27 января, вторник
11:56
В КР предлагают ввести институт юридических представителей для участия в судах В КР предлагают ввести институт юридических представите...
11:45
Тараканы в «Авроре». За нарушения дом отдыха оштрафовали на 5 тысяч сомов
11:45
Иностранцам с судимостью запретят получать российское гражданство или ВНЖ
11:39
Подозреваемых в смертельном избиении мужчины задержали в Чуйской области
11:31
Определение членских взносов адвокатов могут передать Совету адвокатов