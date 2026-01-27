ГНС выявляет фиктивное оформление электронных счетов-фактур

Налоговая служба Кыргызстана выявляет факты оформления электронных счетов-фактур без реальных хозяйственных операций. Об этом сообщает ее пресс-служба.

По ее данным, нарушения устанавливаются в ходе аналитической работы с применением риск-ориентированного подхода, а также современных цифровых инструментов и информационных систем.

Недобросовестные налогоплательщики, как отмечается, оформляют фиктивные ЭСФ для создания мнимых расходов и незаконного снижения налоговых обязательств.

В ведомстве подчеркнули, что выписка электронных счетов-фактур допускается исключительно при наличии реальной хозяйственной операции и подтвержденного фактического движения товаров, работ или услуг.

Использование ЭСФ в схемах фиктивного документооборота является прямым нарушением налогового законодательства и влечет ответственность, предусмотренную законом.

ГНС призвала налогоплательщиков прекратить противоправные действия и вести добросовестную предпринимательскую деятельность, отметив, что санкции за подобные нарушения являются неотвратимыми и могут привести к значительным финансовым потерям.

В ведомстве добавили, что работа по выявлению и пресечению фиктивного оформления электронных счетов-фактур будет продолжена и усилена, а всем установленным фактам будет дана правовая оценка.