США разрабатывают план возможного смягчения санкций против России. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Белый дом поручил Госдепартаменту и Министерству финансов подготовить список санкционных мер, которые могут быть смягчены, чтобы обсудить это с российской стороной в ближайшие дни в рамках переговоров о нормализации дипломатических и экономических отношений.

По данным агентства, сейчас ведомства готовят предложение по снятию санкций с отдельных юридических и физических лиц, включая некоторых российских бизнесменов. Пока не ясно, чего конкретно может потребовать Вашингтон в обмен на смягчение санкций, уточняет агентство.