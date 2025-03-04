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Экономика

США разрабатывают план возможного смягчения санкций против России — Reuters

США разрабатывают план возможного смягчения санкций против России. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Белый дом поручил Госдепартаменту и Министерству финансов подготовить список санкционных мер, которые могут быть смягчены, чтобы обсудить это с российской стороной в ближайшие дни в рамках переговоров о нормализации дипломатических и экономических отношений.

По данным агентства, сейчас ведомства готовят предложение по снятию санкций с отдельных юридических и физических лиц, включая некоторых российских бизнесменов. Пока не ясно, чего конкретно может потребовать Вашингтон в обмен на смягчение санкций, уточняет агентство.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/321626/
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