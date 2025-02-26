Смог в Бишкеке. Продолжаются споры, какой уголь использовать лучше

Этой зимой Бишкек снова лидировал в рейтингах по загрязнению воздуха. И, как обычно, вопрос о решении проблемы смога в парламенте поднимали зимой. Депутат Балбак Тулобаев не раз требовал запретить ввоз в столицу кара-кечинского угля, он обвинил в загрязнении воздуха и Кантский цементно-шиферный завод.

По его утверждению, зольность кара-кечинского угля высокая, что влияет на образование смога, а дым от трубы цемзавода прямиком идет на столицу. Чтобы узнать, так ли это, 24.kg обратилось к экспертам.

В чем отличие кара-кечинского и казахстанского угля?

Председатель правления Ассоциации горнопромышленников и геологов Дуйшенбек Камчыбеков рассказал о составе кара-кечинского угля и сравнил его с импортируемым казахстанским.

По словам эксперта, обвинять в смоге кара-кечинский уголь неправильно. Дуйшенбек Камчыбеков заявил, что для атмосферы кара-кечинский уголь менее вредный, чем казахстанский.

«Есть несколько параметров, определяющих качество угля. Зольность кара-кечинского бурого угля составляет 6-10 процентов, серы в нем до 1 процента, теплотворная способность примерно 3,5-5 тысяч килокалорий на килограмм, и летучих веществ — примерно 40 процентов», — рассказал он.

«Теперь о ввозимых на ТЭЦ Бишкека казахстанских «Шубарколь» и «Кара-Жыра». Да, у каменного угля теплотворная способность выше — более 5 тысяч килокалорий на килограмм. Зольность примерно такая же — до 10 процентов. Летучих веществ немного больше — до 50 процентов. А самое главное, казахстанский уголь в составе имеет смолу, которая при сжигании выделяет сажу, которая оседает на поверхности и поднимается в воздух», — пояснил глава Ассоциации горнопромышленников и геологов.

Эксперт сообщил, что в кара-кечинском угле нет смолы. Если нет смолы, то при сжигании не выделяется сажа.

Почему ТЭЦ снижает закупку казахстанского угля

Дуйшенбек Камчыбеков считает, что Кыргызстан должен переходить на местный уголь. Тем более что на двух месторождениях скоро построят обогатительные фабрики.

«После нее уголь освобождается от многих летучих веществ, в нем уменьшается доля серы. Уголь становится почти таким же безопасным, как дрова», — рассказал Дуйшенбек Камчыбеков.

По его словам, раньше на ТЭЦ Бишкека закупали ежегодно примерно 1 миллион 100 тонн казахстанского угля и тратили на это около $40-50 миллионов.

«Мы говорили, что эти деньги должны оставаться в стране и пойти на поддержку местных угольных предприятий. Руководством страны приняло правильную политику. Реконструкцию Бишкекской ТЭЦ провели с учетом того, что будет переход на местный уголь. По последним данным, на теплоцентраль закупают уже около 434 тысяч тонн казахстанского угля», — рассказал эксперт.

Он отметил, что на ТЭЦ Бишкека используют не только кара-кечинский уголь, но и казахстанский. Поэтому обвинять в смоге только местный некорректно.

Что еще загрязняет воздух в Бишкеке

Насчет заявления депутата Балбака Тулобава о том, что Кантский цементно-шиферный завод также влияет на смог над Бишкеком, Дуйшенбек Камчыбеков ответил, что, несомненно, промышленные предприятия тоже вносят лепту в загрязнение.

«Ветер дует с запада на восток. Поэтому дым от нефтеперерабатывающего завода «Джунда» идет на столицу. Когда меняется роза ветров — дым от Кантского цементно-шиферного завода. Не нужно забывать и о большом количестве кирпичных заводов вокруг Бишкека», — считает Дуйшенбек Камчыбеков.

Конечно, в числе причин образования смога эксперт назвал и большое количество старых автомобилей в Бишкеке, которые эксплуатируют более 15 лет.

Ряд других экспертов также считает, что переход ТЭЦ Бишкека и населения на казахстанский уголь не решат проблемы смога и даже усугубят его. Ведь казахстанский уголь выделяет больше вредных веществ в атмосферу. По их словам, есть лобби импорта казахского угля и использования его на ТЭЦ Бишкека.

Эксперт, пожелавший, чтобы его имя не упоминали, рассказал, что при каждой власти были те, кто лоббировал казахский уголь и получал деньги с каждой тонны импорта.

Кто говорит, что я лоббист, тот сволочь

— В парламенте вы неоднократно поднимали вопрос о запрете ввоза в Бишкек кара-кечинского угля. Разные эксперты говорят, что в Кыргызстане есть лобби казахстанского угля...

— Один из лоббистов я, да? На самом деле, я патриот своей страны. Я поддерживаю нашу экономику. Тот, кто говорит, что я лоббист, тот сволочь. Кто говорит, что лоббирую интересы другого государства, — заявил депутат Жогорку Кенеша Балбак Тулобаев.

По его мнению, кара-кечинский уголь сырой. От его использования смог появляется даже в селах. Раньше при сжигании казахстанского угля такого не было.

Балбак Тулобаев заявил: если мы докажем, что он лоббирует казахстанский уголь, он в тот же день сдаст депутатский мандат.

Тем не менее Министерство энергетики намерено сокращать использование казахстанского угля на ТЭЦ. Ранее глава ведомства Таалайбек Ибраев рассказывал, что на осенне-зимний период 2024-2025 годов импорт казахстанского угля для ТЭЦ сократили на 180 тысяч тонн. А в ближайшие три года теплоцентраль полностью перейдет на местный уголь.

По данным Нацстаткома КР, с января по ноябрь 2024 года импорт казахстанского угля сократился в 2,1 раза. За это время в Кыргызстан завезли 534,5 тысячи тонн топлива. В денежном выражении ввоз сократился в 2,3 раза — до $20,4 миллиона.