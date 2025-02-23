Состоялось заседание Совета Евразийской экономической комиссии: что решили

Состоялось заседание Совета Евразийской экономической комиссии, на котром участники рассмотрели ряд важных вопросов.

По данным ЕЭК, одобрен проект решения высшего совета о наделении совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств — членов ЕАЭС полномочиями по развитию евразийских транспортных коридоров.

Фото пресс-службы Евразийской экономической комиссии

Также внесены изменения в требования к инструкции по медицинскому применению лекарственных препаратов, направленные на исключение избыточного объема пользовательского тестирования инструкции по медицинскому применению лекарств, актуализацию информации для пациента о содержании определенных видов вспомогательных веществ.

Это решение будет способствовать поддержанию ассортимента препаратов на рынке и снижению затрат фармпроизводителей, отметили в ЕЭК.

Одобрена концепция развития общего рынка лекарственных средств в рамках ЕАЭС для ее утверждения на заседании Евразийского межправительственного совета.

По данным ЕЭК предусмотрено совершенствование и оптимизация регистрации и регулирования обращения лекарств, в том числе, сближение законодательств государств — членов ЕАЭС в области контроля (надзора) в этой сфере, повышение эффективности работы информационных систем в сфере обращения лекарств, развитие инфраструктуры и компетенций в странах Союза и сотрудничество в сфере производства фармакологической продукции.

На заседании также принято решение об установлении стоимостных норм, в пределах которых товары электронной торговли, приобретенные физическими лицами, ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенной пошлины.

Сохранен порог беспошлинного ввоза в размере 200 евро.

Рассмотрен ход выполнения стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, предложено ускорить реализацию мероприятий.

По инициативе России принято решение об установлении ставки ввозной таможенной пошлины в отношении транспортных кондиционеров моноблочного типа, направленное на увеличение конкурентоспособности российских производителей и увеличение доли отечественной продукции на российском рынке. Отечественные производители полностью покрывают потребности в кондиционерах всех производителей общественного транспорта не только в России, но и в ЕАЭС.

Перечень российских финансовых организаций, участвующих в механизме финансового содействия при реализации странами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности, будет расширен.

Поддержана инициатива о продлении срока вступления в силу технического регламента «О безопасности алкогольной продукции».