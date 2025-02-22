Улучшение климата и привлечение инвестиций обсудил глава кабмина с бизнесом

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев провел встречу с представителями бизнес-сообщества в формате бизнес-завтрака. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
По ее данным, во встрече участвовали около 60 предпринимателей и представителей бизнес-ассоциаций.
«Одной из приоритетных задач кабинета министров является создание благоприятных условий для отечественных и иностранных инвесторов, поддержка бизнеса. Такие встречи с представителями бизнес-сообщества будут проводить ежеквартально. Это позволит поддерживать эффективный диалог между государственными органами и деловыми кругами по решению актуальных вопросов», — сказал он.
В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы, касающиеся улучшения бизнес-климата, поддержки предпринимательства, привлечения инвестиций и снижения административных барьеров.
Предприниматели поделились предложениями и видением по развитию ключевых отраслей экономики.
По итогам встречи дадут соответствующие поручения профильным ведомствам.