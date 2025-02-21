В январе в Кыргызстане произведено товаров более чем на 46 миллиардов сомов. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета.

По его данным, в первом месяце 2025 года объем промышленного производства составил 46,6 миллиарда сомов. Это на 10,7 процента больше, чем за аналогичный период 2024-го.

На первом месте стоит Чуйская область. В указанный период в регионе произведено товаров и продукции на 17,4 миллиарда сомов.

Бишкек с объемом промышленного производства 10,9 миллиарда сомов находится на втором месте.

Иссык-Кульская область замыкает тройку лидеров. Она произвела товаров на сумму 7,7 миллиарда сомов.

В Баткенской области, которая традиционно не входит в число лидеров, в январе зафиксирован самый высокий темп роста промышленности — 48 процентов в годовом выражении.

Самый небольшой объем промышленного производства отмечен в Нарынской области — 625 миллионов сомов.

У Ошской области показатель составил 842 миллиона сомов, Баткенской — 744 миллиона, Оша — 1,4 миллиарда.