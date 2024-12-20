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Экономика

Кыргызстан лидирует в Центральной Азии по внедрению QR-платежей

На сегодняшний день Кыргызстан занимает ведущие позиции в Центральной Азии по межсистемной интеграции в банковском секторе и предоставлению услуг платежей и переводов с использованием QR-кодов. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте регулятора.

По данным Нацбанка, с момента запуска проекта QR-платежей в Кыргызстане в мае 2022 года по состоянию на 1 ноября 2024-го было проведено 42,68 миллиона транзакций на общую сумму 48,79 миллиарда сомов.

На сегодняшний день 20 банков из 21 и 7 платежных организаций с мобильными приложениями уже привели свои QR-коды в соответствие с национальным стандартом и подключены к общей инфраструктуре межсистемной интеграции (ОВ). Это обеспечивает единый стандарт QR-платежей, что значительно упрощает и ускоряет процесс оплаты для граждан и бизнеса.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/314953/
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