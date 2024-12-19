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Экономика

ОАО «Элдик Банк» представило первый отчет об устойчивом развитии за 2023 год

ОАО «Элдик Банк» стало первым финансовым институтом в Кыргызской Республике, подготовившим и представившим отчет об устойчивом развитии за прошлый год на основании лучших практик международных стандартов. Об этом сообщили в банке.

На презентации отчета председатель правления «Элдик Банка» Уланбек Ногаев отметил значимость этого события для всего финансового сектора страны.

«Отчет об устойчивом развитии за 2023-й — это важный показатель зрелости и эффективности корпоративного управления банка. В документе отражены ключевые достижения, включая интеграцию Целей устойчивого развития ООН и Парижского соглашения в корпоративную ESG-трансформацию, оценка углеродного следа, внедрение системы управления экологическими и социальными рисками», — сказал он.  

Также важным событием презентации стал анонс дебютного выпуска ESG-облигаций. В ходе мероприятия состоялось подписание инвестиционного меморандума по выкупу облигаций устойчивого развития между банком и Социальным фондом КР.

«Соцфонд поддерживает программы и проекты, направленные на устойчивое развитие социальной инфраструктуры и страны в целом. Являясь нашим давним надежным партнером, фонд первым поддержал инициативу банка и принял решение выкупить весь объем ESG-облигаций, направленных на финансирование экологических и социальных проектов», — пояснил Уланбек Ногаев.

С полным текстом отчета об устойчивом развитии за прошлый год можно ознакомиться на официальном сайте «Элдик Банка».

Справка 24.kg

ESG-облигации — это долговые ценные бумаги, эмитируемые с целью финансирования проектов, которые соответствуют принципам ESG (экологические, социальные и корпоративные стандарты).

  • E (Environmental) — экологические факторы, такие как снижение выбросов углерода или охрана природы;
  • S (Social) — социальные аспекты, включая улучшение условий труда, здоровье и образование;
  • G (Governance) — корпоративное управление, включая прозрачность и соблюдение этических норм.

Инвесторы, покупающие ESG-облигации, помогают финансировать проекты, способствующие устойчивому развитию и положительному социальному воздействию.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/314763/
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