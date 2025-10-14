В КР создают ОАО «Фонд зеленого финансирования» для поддержки экопроектов

Кабинет министров принял постановление о создании открытого акционерного общества «Фонд зеленого финансирования». Фонд станет государственным институтом по поддержке устойчивого развития и зеленых инициатив.

Он будет учрежден со 100-процентным государственным участием. Уставный капитал составит 100 тысяч сомов, разделенных на тысячу простых акций номиналом по 100 сомов.

Учредителем и единственным акционером определено Министерство экономики и коммерции, которое должно:

зарегистрировать фонд в органах юстиции;

разработать и утвердить его устав и структуру управления;

создать финансовые механизмы для привлечения инвестиций в экологически устойчивые и инновационные проекты.

Как отметили в кабмине, создание фонда направлено на формирование системы поддержки «зеленых» инвестиций, которая позволит стимулировать проекты в сферах экологии, энергетики и технологий устойчивого развития.

Постановление вступает в силу через 10 дней.