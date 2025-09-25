Кыргызстан как горная страна считает сохранение горных экосистем общей ответственностью всех государств, заявил президент Садыр Жапаров, выступая на специальном мероприятии по изменению климата 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он подчеркнул, что КР стремится выполнять свои обязательства в рамках глобальной климатической повестки и отметил, что на прошлой неделе был принят документ о Третьем определяемом на национальном уровне вкладе по выполнению обязательств страны в борьбе с изменением климата. В нем предусмотрены меры по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации, включая эффективное использование водных ресурсов, укрепление энергетической безопасности, развитие зеленого транспорта и устойчивое развитие сельского хозяйства.

Садыр Жапаров подчеркнул, что к 2030 году Кыргызстан намерен сократить выбросы на 16 процентов по сравнению со сценарием обычной деятельности, а при международной поддержке — на 44 процента.

По словам главы государства, для достижения этих целей реализуются проекты в сфере возобновляемых источников энергии, в том числе по строительству гидроэлектростанций. В частности, совместно с соседними странами начата реализация проекта строительства одной из крупнейших ГЭС региона — «Камбар-Ата-1».

Он предложил рассматривать возможность реструктуризации государственного внешнего долга путем его обмена на финансирование конкретных зеленых проектов и рассказал, что в стране создается Климатический трастовый фонд, средства которого будут направлены на проекты в области экологии и устойчивое развитие горных регионов.

Садыр Жапаров пригласил инвесторов вкладывать средства в зеленые инициативы республики.

«Горы обеспечивают человечество такими жизненно важными экосистемными услугами, как продовольствие, биоразнообразие и энергия. А реки, берущие начало в горах, создают условия для жизни почти двух миллиардов человек», — сказал он.

Он также обратил внимание, что горные экосистемы, включая ледники, подвергаются все более серьезным последствиям изменения климата. И подтвердил приверженность Кыргызстана международному сотрудничеству, призвав страны присоединиться к декларации о климате, горах и ледниках, а также стать членами переговорной горной группы в рамках конвенции об изменении климата.

Кыргызстан полностью поддерживает продолжение диалога по вопросам гор и климата в рамках ООН. Для сохранения горных экосистем и обеспечения будущего всего человечества необходимо объединить усилия в борьбе с глобальным потеплением, резюмировал президент.