Налоговая служба напоминает, что с 1 января запрещен оборот немаркированных ГСМ

В Налоговой службе решили напомнить кыргызстанцам, что с 1 января 2025 года запрещается оборот немаркированного бензина и дизтоплива.

Запрещены хранение, реализация и транспортировка немаркированного топлива. Субъекты, занимающиеся оборотом нефтепродуктов, должны до 31 декабря 2024-го провести маркировку остатков бензина и дизтоплива.

Напомним, с 1 октября этого года в Кыргызстане введена обязательная маркировка бензина и дизельного топлива, как импортируемого, так и производимого, с использованием молекулярных маркеров.

ГНС совместно с оператором маркировки топлива ОАО «Учкун» с октября по декабрь промаркировала 230 тысяч тонн бензина и дизельного топлива. Благодаря внедрению системы маркировки в ноябре поступления акцизного налога на ГСМ увеличились на 59 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 349,5 миллиона сомов.