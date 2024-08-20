Цена стандартного золотого слитка впервые превысила $1 миллион

Цена стандартного золотого слитка впервые в истории превысила $1 миллион, сообщил Bloomberg.

16 августа спотовая цена тройской унции золота (31,1 грамма) впервые в истории поднялась выше $2 тысяч 500, а на торгах 19 августа биржевые цены на золото приблизились к $2 тысячам 550 за унцию. Это привело к тому, что стоимость стандартного золотого слитка весом 400 унций (12,5 кг) превысила один миллион долларов.

Стоит отметить, что вес 400 унций для золотого слитка не является строго фиксированным: по правилам Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов допустимы отклонения от 350 до 430 унций (от 10,9 кг до 13,4 кг).

С начала 2024 года золото подорожало на 20 процентов. Основными причинами роста цен являются ожидания снижения процентных ставок в США и геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, что увеличивает спрос на защитные активы со стороны инвесторов.