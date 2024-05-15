Итоги апреля. Рост экономики Кыргызстана замедлился, но пока остается высоким

В первом квартале 2024 года успехи Кыргызстана радовали — хороший и уверенный рост по всем показателям. Но в апреле ситуация начала меняться: промышленное производство начало снижать обороты, да и весь экономический сектор начал притормаживать.
Прогнозы экономистов начинают сбываться — рост ВВП и промышленности замедляется.
- Обзор 24.kg делает по официальным данным Нацстаткома. Насколько представленные сведения соответствуют реальному положению дел в республике, мы не можем сказать. Альтернативного источника информации по ситуации в экономике в Кыргызстане нет.
Как растет ВВППо итогам апреля 2024 года ВВП Кыргызстана составил 341 миллиард 699,6 миллиона сомов.
За январь — апрель экономика выросла на 7,4 процента.
В Нацстаткоме отметили, что положительные тенденции наблюдались в строительстве (увеличение объемов производства 50,8 процента), оптовой и розничной торговле — рост 20,7 процента, сельском хозяйстве — 2,1 процента.
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При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна. Это значит, что большинство товаров республика закупает в долларах. Поэтому мы пересчитали объем ВВП на доллары США по официальному курсу на конец месяца.
«Рост ВВП обеспечили товарное производство, сфера услуг и налоги на продукты. Они по сравнению с 2023-м выросли на 8,2 процента. Показатели в сфере услуг увеличились на 6,6 процента, товарного производства — на 8,6 процента», — рассказали в Нацстаткоме.
Промышленный рост замедлился
В промышленном секторе показатели замедляются ускоренными темпами. Всего за месяц рост в этой сфере снизился почти в два раза. Происходит это из-за снижения добычи полезных ископаемых и производства основных металлов.
По итогам апреля 2024 года рост объемов промышленного производства составил 2,2 процента.
Нацстатком зафиксировал рост производства:
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очищенных нефтепродуктов (на 31 процента);
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деревянных и бумажных изделий и полиграфической деятельности (на 28,7 процента);
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текстильной отрасли (на 19,6 процента);
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одежды и обуви, кожи и кожаных изделий (на 19,6 процента);
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пищевых продуктов (на 18,2 процента);
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табачных изделий (на 18,2 процента);
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фармацевтической продукции (на 18,2 процента);
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резиновых, пластмассовых изделий и стройматериалов (на 3,6 процента).
Снижение показателей отмечено в:
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производстве основных металлов (на 6,3 процента);
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добыче полезных ископаемых (на 4,9 процента).
Экономика будет замедляться и дальшеГенеральный директор Азиатского банка развития по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков считает, что в Кыргызстане после исключительно высокого роста в 2022-м увеличение ВВП замедлился. Это связано со снижением внешнего влияния.
Прогнозируется, что в Кыргызстане рост вернется к значению на уровне 5 процентов в этом году и немного снизится до 4,5 процента в 2025-м.Евгений Жуков
Он отметил, что потенциальные краткосрочные шоки, конечно, могут материализоваться. Например, ухудшение глобальных экономических и финансовых условий или замедление роста в соседних крупных странах, повторение истории с высокими мировыми ценами на продукты и энергоносители. Но в долгосрочном прогнозе перспективы для Центральной и Западной Азии, в том числе и для Кыргызстана остаются позитивными.
«Этому будут способствовать правильная государственная политика и продолжение реформ. Проблема на самом деле в том, как реформировать экономику, чтобы обеспечить увеличение добавленной стоимости и сохранение большей стоимости в странах», — заключил Евгений Жуков.