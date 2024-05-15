Итоги апреля. Рост экономики Кыргызстана замедлился, но пока остается высоким

В первом квартале 2024 года успехи Кыргызстана радовали — хороший и уверенный рост по всем показателям. Но в апреле ситуация начала меняться: промышленное производство начало снижать обороты, да и весь экономический сектор начал притормаживать.

Прогнозы экономистов начинают сбываться — рост ВВП и промышленности замедляется.

Обзор 24.kg делает по официальным данным Нацстаткома. Насколько представленные сведения соответствуют реальному положению дел в республике, мы не можем сказать. Альтернативного источника информации по ситуации в экономике в Кыргызстане нет.

Как растет ВВП

За январь — апрель экономика выросла на 7,4 процента.

По итогам апреля 2024 года ВВП Кыргызстана составил 341 миллиард 699,6 миллиона сомов.

В Нацстаткоме отметили, что положительные тенденции наблюдались в строительстве (увеличение объемов производства 50,8 процента), оптовой и розничной торговле — рост 20,7 процента, сельском хозяйстве — 2,1 процента.

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна. Это значит, что большинство товаров республика закупает в долларах. Поэтому мы пересчитали объем ВВП на доллары США по официальному курсу на конец месяца.

«Рост ВВП обеспечили товарное производство, сфера услуг и налоги на продукты. Они по сравнению с 2023-м выросли на 8,2 процента. Показатели в сфере услуг увеличились на 6,6 процента, товарного производства — на 8,6 процента», — рассказали в Нацстаткоме.

Промышленный рост замедлился

В промышленном секторе показатели замедляются ускоренными темпами. Всего за месяц рост в этой сфере снизился почти в два раза. Происходит это из-за снижения добычи полезных ископаемых и производства основных металлов.

По итогам апреля 2024 года рост объемов промышленного производства составил 2,2 процента.

Нацстатком зафиксировал рост производства:

очищенных нефтепродуктов (на 31 процента);

деревянных и бумажных изделий и полиграфической деятельности (на 28,7 процента);

текстильной отрасли (на 19,6 процента);

одежды и обуви, кожи и кожаных изделий (на 19,6 процента);

пищевых продуктов (на 18,2 процента);

табачных изделий (на 18,2 процента);

фармацевтической продукции (на 18,2 процента);

резиновых, пластмассовых изделий и стройматериалов (на 3,6 процента).

Снижение показателей отмечено в:

производстве основных металлов (на 6,3 процента);

добыче полезных ископаемых (на 4,9 процента).

Экономика будет замедляться и дальше

Прогнозируется, что в Кыргызстане рост вернется к значению на уровне 5 процентов в этом году и немного снизится до 4,5 процента в 2025-м. Евгений Жуков

Генеральный директор Азиатского банка развития по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков считает, что в Кыргызстане после исключительно высокого роста в 2022-м увеличение ВВП замедлился. Это связано со снижением внешнего влияния.

Он отметил, что потенциальные краткосрочные шоки, конечно, могут материализоваться. Например, ухудшение глобальных экономических и финансовых условий или замедление роста в соседних крупных странах, повторение истории с высокими мировыми ценами на продукты и энергоносители. Но в долгосрочном прогнозе перспективы для Центральной и Западной Азии, в том числе и для Кыргызстана остаются позитивными.

«Этому будут способствовать правильная государственная политика и продолжение реформ. Проблема на самом деле в том, как реформировать экономику, чтобы обеспечить увеличение добавленной стоимости и сохранение большей стоимости в странах», — заключил Евгений Жуков.