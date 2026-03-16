Экономика

Запретить ввоз гипсокартона на шесть месяцев планируют в Кыргызстане

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления о временном запрете на ввоз в Кыргызстан некоторых изделий из гипса, в том числе плит, листов, панелей и плиток без орнамента, покрытых или армированных только бумагой или картоном.

Согласно документу, предлагается установить запрет сроком на шесть месяцев на ввоз такой продукции автомобильным транспортом. 

Министерству экономики и коммерции поручили не позднее чем за три дня до вступления постановления в силу уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию о введении временного ограничения.

Министерство иностранных дел должно уведомить Исполнительный комитет СНГ о введении данного запрета.

Государственной таможенной службе и Пограничной службе поручили принять меры по предотвращению незаконного ввоза указанной продукции на территорию страны.

Документ вступит в силу через 15 дней после официального опубликования, если будет принят. 
