Казахстан снова ввел запрет на ввоз куриных яиц, в том числе из Кыргызстана

Казахстан снова ввел временный запрет на ввоз куриных яиц, в том числе из Кыргызстана. Соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства РК.

«Ввести запрет на шесть месяцев на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта из третьих стран и государств Евразийского экономического союза, за исключением транзита яиц кур свежих через территорию РК, а также их перемещения с территории одной страны — участницы Евразийского экономического союза на территорию другого государства — члена Евразийского экономического союза через территорию Казахстана», — говорится в документе.

Ранее чиновники объясняли введение запрета необходимостью поддержки внутреннего рынка.

КР также вводила временный запрет на импорт куриных яиц «в целях обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации рыночных цен на продовольственные товары».