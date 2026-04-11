10:16
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.13
Экономика

Кабмин ввел запрет на импорт гипсокартона

Кабмин Кыргызстана ввел временное ограничение на импорт гипсовых плит, панелей и аналогичных изделий без орнамента, облицованных бумагой или картоном, классифицируемых кодом ТН ВЭД 6809 11 000 0. Запрет на ввоз этой продукции из стран ЕАЭС введен на шесть месяцев.

Министерству экономики и коммерции поручено в трехдневный срок уведомить ВТО и ЕЭК об ограничениях. Аналогичное уведомление МИД направит в Исполнительный комитет СНГ.

Таможенной и Пограничной службам поручено принять необходимые меры по пресечению незаконного ввоза указанных товаров на территорию республики.

Введение защитных мер направлено на поддержку внутреннего рынка и упорядочение торговых потоков в строительном секторе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/369961/
просмотров: 261
Версия для печати
11 апреля, суббота
09:53
Полет к Луне. Астронавты миссии Artemis II вернулись на Землю Полет к Луне. Астронавты миссии Artemis II вернулись на...
09:46
Кыргызстан просит Великобританию увеличить квоты для сезонных рабочих
09:44
Кабмин ввел запрет на импорт гипсокартона
09:43
ПИН закрепят на всю жизнь: в Кыргызстане изменили правила учета граждан
09:42
Две тонны золота и «наследство» мэров: какие вопросы рассмешили главу КР в Оше