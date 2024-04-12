В Балыкчи начинают строить солнечную электростанцию

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров заложил капсулу под строительство солнечной электростанции мощностью 400 мегаватт на участке Кара-Талаа города Балыкчи Иссык-Кульской области. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По словам Акылбека Жапарова, за последние два года в Кыргызстане начали масштабные проекты в сфере энергетики – строительство Камбаратинской ГЭС-1, Куланакской ГЭС, ГЭС «Бала-Саруу» и сотни малых гидроэлектростанций.

Наша цель — достичь энергетической независимости. Акылбек Жапаров

«Завершен первый этап по Камбаратинской ГЭС-1, на сегодня началась актуализация ТЭО. Кыргызстан построит Камбаратинскую ГЭС-1 и станет крупнейшим гидроэнергетическим государством в регионе. Использование энергии солнца, ветра и биогазовых технологий является одним из основных приоритетов кабинета министров», — сказал глава кабмина.

Он отметил, что в строительство солнечной электростанции китайская компания Fortis Kg, Molin Energy планирует вложить $400 миллионов.

«Надеемся, что через полтора года солнечная станция начнет успешно работать», — сказал Акылбек Жапаров.