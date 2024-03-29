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Экономика

Атомная станция в Кыргызстане. Что известно и почему власти поддерживают проект

Кыргызстан всерьез задумывается о строительстве на своей территории атомной станции малой мощности. Чиновники заявили, что соглашение об этом могут заключить в ближайшее время.

Но пока по проекту нет ни сроков строительства, ни суммы инвестиций, ни примерной территории, где может появиться объект.

Есть только желание властей. Энергетики поддерживают проект и считают его важной составляющей стабильной работы системы страны.

Редакция 24.kg разбиралась, какую станцию могут построить в Кыргызстане, где и почему проект считают безопасным и эффективным.

Что за станцию построят

В 2023 году на форуме «Атомэкспо» в Сочи представители Кыргызстана и России подписали техническое задание на предварительное обоснование проекта строительства атомной электростанции малой мощности в КР. Изначально речь шла о 50 гигаваттах мощности. Но сейчас говорят уже о 100-300 гигаваттах.

Предварительно технико-экономическое обоснование проекта «Росатом» подготовил.

Теперь будут созданы специальные рабочие группы, которые займутся подготовительной работой.

«Мы пока прорабатываем вопрос о строительстве атомных станций малой мощности. Пока конкретики у нас нет. Энергетическая система в Центральной Азии своеобразная, со своими регулировочными диапазонами. Поэтому в этом плане будем уточнять. Мы предварительно встретились со специалистами «Росатома», посмотрели пошаговые мероприятия, по которым будем двигаться. Это подготовка предварительного технико-экономического обоснования», — рассказал журналистам заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев.

Атомная станция — сложная вещь. Срок ее строительства до десяти и более лет, подготовительные работы — около двух лет. 

Таалайбек Байгазиев 

Место под будущую станцию еще не определили. Там своя специфика. Из собственных источников 24.kg стало известно, что есть два возможных варианта. Это Баткенская область, потому что можно подключить станцию к высоковольтной ЛЭП в 500 киловольт с планами по дальнейшему экспорту электроэнергии. Либо это может быть север страны, например Нарынская область, недалеко от одноименной реки. Причина — атомной станции нужен хороший источник охлаждения, а северу страны — возможность выработки электроэнергии.

Но пока это планы. Чиновники Кыргызстана думают над тем, какой вариант будет лучше.

Зато известна предварительная модель станции — это РИТМ-200Н.

Такие реакторы рассматриваются как одно из наиболее перспективных направлений развития мировой атомной энергетики. Реактор РИТМ-200Н разработан на базе современной российской судовой реакторной установки РИТМ-200 для универсальных атомных ледоколов с максимально возможным заимствованием апробированных решений по оборудованию, материалам и системам. Тепловая мощность РИТМ-200Н составляет 190 мегаватт, электрическая — 55 мегаватт. Срок службы — 60 лет.

Почему нужна станция?

Заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев считает, что Кыргызстан не должен отставать от остального мира. И атомная энергетика — энергия будущего.

«Да, я за то, чтобы атомная станция в Кыргызстане появилась. Здесь опасности нет. Просто надо объяснить нашему обществу. Это все подготовительные дела. У нас в провале базовая мощность, которая должна идти круглосуточно, круглогодично и долгосрочно. На сегодня у нас базовую нагрузку несет в основном ТЭЦ Бишкека, которая летом вынуждена вырабатывать мощность 100 мегаватт. Возможно, в будущем строительство этой станции даст мощность для многолетнего использования», — считает замминистра энергетики.

С ним согласен и депутат Дастан Бекешев. Они уверен, что атомная энергия — это перспектива. И об этом Кыргызстан должен думать.

«Это мое мнение. Другие страны это делают. Почему мы, кыргызы, должны оставаться в XX веке, даже в XIX веке? У нас генерации все меньше и меньше, на сегодня в стране большой дефицит энергомощностей. Поэтому я считаю, что это перспектива. Но если мы сегодня об этом говорим, то это не значит, что завтра начнем строить. Для этого должны провести много подготовительной, расчетной работы. ТЭО должно быть, финансово-экономические расчеты. Это огромнейший проект, который будет только рассчитываться, наверное, года три», — заключил парламентарий.

Станция плюс разработка урана?

При этом депутат отметил, что желание республики построить атомную станцию и планы по разработке урановых месторождений не связаны.

«Да, в парламент внесли законопроект о снятии моратория на разработку урана. Я не знаю, какое будет отношение у моих коллег, есть некоторые опасения, размышления по этому поводу. Но это не связано с «Росатомом». Насколько я знаю, это вообще наша национальная инициатива. Будет государственная компания. Возможно, как субподрядчиков будут приглашать иностранных специалистов. Там вообще непонятно, кто будет этим заниматься. Пока «Росатомом» и не пахнет», — сказал Дастан Бекешев.

При этом отношение депутата к идее разрабатывать уран иное, нежели к строительству атомной станции.

«Я двояко отношусь к этой идее. Считаю, что мы можем отпугнуть туристов из Иссык-Кульской области. Плюс у нас таких технологий нет. Если участниками будут опытные компании, можно подумать. Но я был одним из соицинициаторов моратория, поэтому не могу менять свою позицию», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/289913/
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