«Балхаш». В Казахстане определились с названием первой атомной электростанции

В Казахстане определились с названием первой атомной электростанции. Завершился конкурс, в котором принимали участие все желающие граждане страны, сообщили в Агентстве по атомной энергии РК.

Победителем признано название «Атомная электростанция «Балхаш», которое получило наибольшее количество предложений от участников конкурса.

«Выбранное название также соответствует международной практике наименования атомных электростанций по географическому признаку. Всего в конкурсе приняли участие 27 тысяч 157 граждан Республики Казахстан старше 16 лет. Каждый участник мог предложить одно наименование», — говорится в сообщении.

Из всех поступивших заявок было выделено 10 тысяч 460 уникальных вариантов. При обработке учитывались разные формы написания.

«На заседании конкурсной комиссии были рассмотрены 100 наиболее популярных наименований. Название «Балхаш» предложили 882 граждан, и оно заняло первое место в итоговом рейтинге по популярности, став победителем конкурса», — проинформировали в ведомстве.

Напомним, в августе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести конкурс на лучшее название для первой атомной электростанции в республике. Об этом он говорил на встрече со школьниками — победителями и призерами международных предметных олимпиад.

Первую АЭС в РК будет строить «Росатом».