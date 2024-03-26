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Экономика

Первый в Кыргызстане ветропарк начнут строить в 2025 году

В первом квартале 2025 года «Росатом» готов будет приступить к строительству ветропарка в Кыргызстане. Об этом сегодня на полях XIII форума «Атомэкспо» сообщил генеральный директор представительства «Росатома» в Кыргызстане Дмитрий Константинов.

По его словам, подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве по возведению объектов ВИЭ — это продолжение начатой ранее работы. На сегодня «Росатом» уже реализует в Иссык-Кульской области пилотный проект по строительству ветроэлектростанции мощностью 100 мегаватт.

«Объект находится в Тонском районе, Кок-Мойнок-1. Проведены изыскательские мероприятия, установлена ветроизмерительная мачта. До конца года «Росатом» заканчивает проектную документацию. И с начала 2025 года готовы будем приступить к строительным работам», — сказал Дмитрий Константинов.

И соглашение на 1 гигаватт — это продолжение этой работы. У «Росатома» есть площадки в Баткенской области, где планируется построить станцию до 80 мегаватт. Есть также площадка в Нарынской области.

«Кыргызстан не самая ветряная страна. Но ветер все равно есть. Мы здесь готовы объекты ВИЭ строить. Важно отметить, что в Кыргызстане дефицит электроэнергии. Нужны проекты здесь и сейчас. И проекты ветра, солнца — быстрые. Они имеют наименьшее влияние на окружающую среду. Здесь есть свои особенности, поэтому эти проекты являются дополнением, но не основой энергосистемы. Основа — это тепловая, атомная, газовая энергетика. Над основой все равно надо работать. Поэтому мы с Минэнерго КР над проектом атомной станции тоже работаем. Этот проект нужен Кыргызстану», — заключил Дмитрий Константинов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/289904/
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