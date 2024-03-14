Цены в Кыргызстане. Их рост ускоряется, молочные продукты продолжают дорожать

По итогам двух месяцев года рост цен в Кыргызстане небольшой. Дорожают в основном свежие овощи и фрукты, молочная продукция. Но есть и хорошие новости: стоимость некоторых продуктов снижается

Дорожают овощи и молочные продукты

По итогам января — февраля 2024-го рост цен и тарифов в республике составил 1 процент.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 1,6 процента, продукты и безалкогольные напитки — на 1 процент, тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 2,6 процента. Цены на непродовольственные товары снизились на 0,3 процента.

Зафиксировано снижение цен:

хлопковое масло (на 2,9 процента);

гречка (на 2,6 процента);

животные жиры (на 2,5 процента);

сахар (на 1,9 процента);

баранина (на 0,3 процента).

Национальный статистический комитет зафиксировал повышение потребительских цен и тарифов в январе — феврале 2024 года во всех регионах республики. Исключение составили Чуйская и Джалал-Абадская области, где цены снизились на 0,5 и 0,2 процента.

Максимальный рост цен (1,5 процента) зафиксирован в Бишкеке. Это связано с тем, что в столице выросли тарифы на услуги, оказываемые населению (на 4 процента).

Продуктовая корзина 24.kg

Редакция 24.kg проводит свой социальный эксперимент. Каждую неделю мы ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Наш анализ показал, что с начала года стоимость продуктовой корзины снизилась на 235 сомов. В отличие от данных на начало марта 2023 года она подешевела на 863 сома.

Но по сравнению с октябрем 2018-го, когда мы начинали эксперимент, стоимость продуктовой корзины подорожала в два раза — на 3 тысячи 203 сома.

Наши данные показывают, что за два месяца в Бишкеке подорожали четыре вида продуктов — яблоки, морковь, груши и сахар.

Подешевели — перец, огурцы, помидоры, бананы, рис, капуста, лук, картофель и гречка.

Цены на остальные продукты в нашей корзине не изменились.

Что подорожало в феврале

В феврале по сравнению с январем рост цен и тарифов по республике составил 0,7 процента. При этом алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 0,9 процента, пищевые продукты и безалкогольные напитки — на 0,6 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 2,7 процента.

Цены на непродовольственные товары снизились на 0,2 процента.

Больше всего за месяц цены выросли в Бишкеке — на 1,2 процента. Отмечено их снижение в Чуйской (на 0,9 процента) и Нарынской (на 0,1 процента) областях.

В феврале по сравнению с январем цена нашей продуктовой корзины снизилась на 197 сомов.

Больше всего подешевели свежие огурцы и бананы. Мы отметили в корзине снижение стоимости перца, помидоров, риса, груш, капусты и гречки.

Но есть и продукты, цены на которые в феврале выросли. Это яблоки, картофель, лук, морковь и сахар.

Зарплата продолжает расти

По данным Нацстаткома, средняя заработная плата в республике достигла 33 тысяч 664 сомов. Это $376,9 по официальному курсу сома к доллару США.

Зарплата выросла на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

По итогам 2023 года прожиточный минимум в Кыргызстане составил 7 тысяч 681,54 сома. Это почти на 75 сомов выше, чем в третьем квартале 2023-го и на 503,22 сома — 2022 года.

Величина прожиточного минимума для населения трудоспособного возраста — 8 тысяч 579,26 сома, пенсионеров — 6 тысяч 816,47 сома, детей — 6 тысяч 544,88 сома.

Основную долю в структуре прожиточного минимума занимает продовольственная корзина — 65 процентов.

Самым высоким прожиточный минимум остается в Джалал-Абадской области (7 тысяч 931,77 сома) и Бишкеке (7 тысяч 901,14 сома), самым низким — в Таласской области (7 тысяч 129,69 сома).