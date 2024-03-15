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Экономика

Торговля Кыргызстана. Экспорт держится в основном на золоте, импортируем все

Национальный статистический комитет представил данные по внешней торговле Кыргызстана по итогам января этого года. Кардинально ситуация не изменилась.

По итогам января 2024-го объем ввоза товаров превысил показатели их вывоза в 5,4 раза.

Самый популярный экспортный товар — золото, импортный — легковые автомобили. Эта тенденция появилась в 2023 году и сохраняется до сих пор.

Как торговал Кыргызстан

По итогам января 2024-го внешнеторговый оборот Кыргызстана достиг $1 миллиарда 168,8 миллиона, что на 36,8 процента выше показателя прошлого года. Экспорт — $181,3 миллиона (рост на 46,6 процента), импорт — $987,5 миллиона (рост на 35,1 процента).

С государствами ЕАЭС страна наторговала на $278,3 миллиона.

Экспорт держится на золоте

Основу экспорта Кыргызстана по-прежнему составляет золото. По итогам января 2024 года — 41,3 процента от общего объема вывоза товаров.

Всего в январе Кыргызстан продал 1,1 тонны драгоценного металла.

Остальные самые популярные пункты экспорта выглядят вполне традиционными для нашей республики:

  • руды и концентраты драгоценных металлов;
  • нефтепродукты;
  • легковые автомобили;
  • медные отходы и лом.

Зато посудомоечных машин, которые стабильно были в десятке самых вывозимых из КР в 2023-м товаров, не оказалось. Но вот аппаратуру связи республика продолжает активно поставлять. 

Отметим, что от экспорта посудомоечных машин Кыргызстан не отказался. Просто объем в первый месяц года был не таким большим — всего на $34,2 тысячи. Удивительно, но умудрилась также наторговать стиральными машинами — на $394,5 тысячи, пылесосами — на $1,2 тысячи и швейными машинами — на $20,8 тысячи.

Но это не все нетрадиционные для нашего рынка поставки. Кыргызстан успел экспортировать, например, громкоговорители и микрофоны на $1,6 тысячи, ложки, вилки и половники на $700. 

Рынки сбыта товаров в большинстве своем традиционны для Кыргызстана. Это Швейцария, куда мы продаем золото, ближайшие соседи и партнеры по Евразийскому экономическому союзу.

Но среди стран, куда мы экспортировали продукцию, числятся и довольно неожиданные — Марокко, Панама, Мексика.

Продолжаем скупать авто в Китае

Абсолютное лидерство в импорте по-прежнему за легковыми автомобилями — 21,4 процента всего объема. Их завезли 13,6 тысячи штук на $212,4 тысячи. В том числе 60 процентов машин поставлено из Китая.

Поставки автомашин из КНР выросли почти в 14,4 раза по сравнению с январем 2023 года.

Оттуда поставили 8 тысяч 204 автомобиля на $134,2 миллиона. Еще 2,8 тысячи легковушек на $20,6 миллиона завезено из Южной Кореи. Скорее всего, речь о поставках электромобилей с планами их дальнейшей продажи в России. Тем более что РФ изменила условия поставок такого транспорта, и с 1 апреля за ввоз в Россию машин из ЕАЭС придется доплачивать.

На втором месте по объемам импорта остаются посудомоечные машины. В январе мы их перестали продавать так массово, но закупать не прекратили. В январе 2024-го Кыргызстан ввез 16,4 тысячи тонн посудомоек примерно по $9,8 тысячи за тонну.

В остальном структура импорта и самые популярные ввозимые товары более чем понятны и традиционны: нефтепродукты, лекарства, бензин. Однако есть и необычные позиции. Смотришь и задаешься вопросом: зачем страна импортирует эту продукцию?

Например, слоновая кость на $800. А еще мы по-прежнему любим готовые супы и бульоны. За месяц их ввезли 61,9 тонны на $176,7 тысячи.

Почти половину всех товаров мы завозим из Китая. На втором месте Россия. Дальше — ближайшие соседи, а также Турция и США. В списке самых популярных государств для импорта и Южная Корея из-за роста импорта автомобилей.

Но Кыргызстан закупается и в экзотических странах — например, Чили, Панама, Коста-Рика или Колумбия.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/289080/
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