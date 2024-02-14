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Экономика

Итоги января. Резко увеличился рост в строительстве и оживилась промышленность

По итогам первого месяца 2024 года экономика Кыргызстана демонстрирует рост. Но есть одно но: происходит это пока только за счет того, что наращивает объемы строительный сектор.

При этом более половины структуры ВВП приходится на сектор услуг. Строительство в январе не дотянуло даже до 2 процентов.

Промышленный сектор тоже начал год активно. Но пока падают объемы добычи полезных ископаемых. Если тенденция сохранится, в будущем показатели будут совсем скромными.

  • Обзор 24.kg делает по официальным данным Нацстаткома. Насколько представленные сведения соответствуют реальному положению дел в республике, мы не можем сказать. Альтернативного источника информации по ситуации в экономике в Кыргызстане нет.

ВВП растет за счет строительства

В январе 2024 года ВВП Кыргызстана составил 73 миллиарда 268,2 миллиона сомов.

По итогам первого месяца года рост экономики составил 7,4 процента.

В Нацстаткоме отметили, что рост объемов строительства составил 23,6 процента, оптовой и розничной торговли — 22,8 процента, сельского хозяйства — 1,4 процента,

  • При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна. Это значит, что большинство товаров республика закупает в долларах. Поэтому мы пересчитали объем ВВП на доллары США по официальному курсу на конец месяца.

«Рост ВВП обеспечен отраслями товарного производства, сферы услуг и налогов на продукты. Они по сравнению с 2023-м выросли на 2,6 процента. Показатели в сфере услуг увеличились на 5,5 процента, товарного производства — на 15,6 процента», — рассказали в Нацстаткоме.

Высокие промышленные темпы

Промышленность в 2023 году не особо радовала. Зато по итогам января 2024-го показатели более чем достойные. Они в два раза выше общего роста экономики.

По итогам января 2024 года рост объемов промышленного производства составил 16,5 процента.

Нацстатком зафиксировал рост объемов производства:

  • деревянных и бумажных изделий и полиграфической деятельности (в 1,8 раза);
  • резиновых, пластмассовых изделий и стройматериалов (на 46,6 процента);
  • основных металлов (на 35,3 процента);
  • пищевых продуктов (на 25,6 процента);
  • табачных изделий (на 25,6 процента);
  • фармацевтической продукции (на 17,6 процента);
  • текстильной продукции (на 17,3 процента);
  • одежды и обуви (на 17,3 процента);
  • кожи и кожаных изделий (на 17,3 процента);
  • химической продукции (на 17,3 процента);

Снижение показателей отмечено в:

  • добыче полезных ископаемых (на 12,4 процента).

За счет чего растет экономика

В Евразийском банке развития отметили, что в первой половине 2024 года сильный внутренний потребительский спрос продолжит играть роль драйвера экономики. Но в этом году запланирован профицит бюджета. Учитывая это и предполагая, что денежно-кредитные условия будут направлены на сдерживание инфляции, можно прогнозировать, что потребительская активность в течение года нормализуется.

В итоге во второй половине 2024 года ожидается замедление роста в оптовой и розничной торговле.

Кроме того, прогнозируемое маловодье также отрицательно повлияет на динамику роста в сельском хозяйстве и энергосекторе.

«Поддержку экономике окажет высокая инвестиционная активность, стимулируемая реализацией программ развития международных финансовых институтов, а также активизацией частных инвесторов в добывающей промышленности и строительном секторе. Промышленность будет набирать обороты за счет увеличения добычи металлической руды и роста производства основных металлов. Это, в свою очередь, будет способствовать росту экспорта товаров», — заключили в ЕАБР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/286669/
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