Итоги февраля. ВВП Кыргызстана растет, но промышленный сектор замедляется

Экономика Кыргызстана продолжает расти. Происходит это в основном за счет увеличения показателей в строительстве и торговле. Промышленный сектор сбавляет обороты.

Прогнозы экспертов говорят о том, что в ближайшее время рост экономики начнет замедляться.

Обзор 24.kg делает по официальным данным Нацстаткома. Насколько представленные сведения соответствуют реальному положению дел в республике, мы не можем сказать. Альтернативного источника информации по ситуации в экономике в Кыргызстане нет.

За счет чего растет ВВП

За январь — февраль экономика выросла на 8,6 процента.

По итогам февраля 2024 года ВВП Кыргызстана составил 155 миллиардов 541,4 миллиона сомов.

В Нацстаткоме отметили, что рост объемов строительства составил 39,5 процента, оптовой и розничной торговли — 22,9 процента, сельского хозяйства — 1,4 процента.

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна. Это значит, что большинство товаров республика закупает в долларах. Поэтому мы пересчитали объем ВВП на доллары США по официальному курсу на конец месяца.

«Рост ВВП обеспечен отраслями товарного производства, сферы услуг и налогов на продукты. Они по сравнению с 2023-м выросли на 8,2 процента. Показатели в сфере услуг увеличились на 7,9 процента, товарного производства — на 10,5 процента», — рассказали в Нацстаткоме.

Промышленный рост замедлился

Промышленный сектор начал 2024 год с высокими показателями. Но за месяц рост замедлился почти в половину. Это связано в первую очередь с падением объемов добычи полезных ископаемых.

По итогам февраля 2024 года рост объемов промышленного производства составил 7,8 процента.

Нацстатком зафиксировал рост производства:

деревянных и бумажных изделий и полиграфической деятельности (в 1,6 раза);

резиновых, пластмассовых изделий и стройматериалов (на 30,3 процента);

химической продукции (на 27,7 процента);

фармацевтической продукции (на 16,8 процента);

пищевых продуктов (на 16,3 процента);

табачных изделий (на 16,3 процента);

основных металлов (на 11,1 процента).

добыче полезных ископаемых (на 4,3 процента).

Снижение показателей отмечено в:

За счет чего растет экономика

Сильный внутренний спрос продолжил выполнять роль ключевого драйвера экономики Кыргызстана.

В Евразийском банке развития отметили, что рост промышленного сектора продолжит быть волатильным в 2024 году. Во многом из-за динамики производства основных металлов.

«Полагаем, что внутренний спрос будет ослабевать на фоне сдерживающих условий денежно-кредитной политики и прогнозируемого профицита государственного бюджета. По нашим оценкам, ВВП вырастет на 4,5 процента в 2024 году», — прокомментировали в банке.

Прогноз Национального банка еще более осторожный. Регулятор ожидает, что по итогам 2024 года реальный рост ВВП составит около 3,9 процента.

Отмечается, что промышленный сектор будет оказывать положительное влияние на динамику общего ВВП. Вклад сельского хозяйства и энергосектора в экономический рост будет сдержанным в связи с ожидаемым сезоном маловодья.