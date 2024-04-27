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Общество

Россия отменит роуминг с Кыргызстаном, Казахстаном и Арменией к 2025 году

Россия отменит международный сотовый роуминг с входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Кыргызстаном, Казахстаном и Арменией к 2025 году. Об этом пишет Еurasia today со ссылкой на «Ведомости».

По данным издания, об этом говорится в приложении к запросу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), направленном в адрес крупных мобильных операторов союзных государств и Минэкономразвития РФ в марте 2023-го. Подлинность документа подтвердили источники в двух операторах «большой четверки».

ЕЭК запрашивала информацию о справедливых тарифах на услуги сотовой связи в международном роуминге. В письме комиссия просила до 14 апреля предоставить данные о числе абонентов, объеме и стоимости оказанных услуг сотовой связи абонентам стран ЕАЭС с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022-го, а также сведения о полученных доходах.

В дорожной карте отмены роуминга в ЕАЭС, приложенной к запросу, указано, что до конца 2024 года телеком-компаниям следует разработать «правила использования справедливых тарифов на услуги связи на территории государств-членов».

К первому кварталу 2025-го операторы должны снизить ставки международного интерконнекта и ввести соответствующие тарифы на услуги сотовой связи для абонентов стран ЕАЭС.

По словам представителя МТС, план предусматривает «логичные этапы реализации», но результат будет зависеть от исполнения необходимых мероприятий всеми участниками. Он не исключил возможного падения доходов у всех операторов связи из-за нововведения.

Ранее сообщалось, что операторы связи снизили цены на услуги роуминга в государствах, ставших популярными у россиян после начала частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Новые условия роуминга стали доступны в Турции, Казахстане, Армении и других странах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292821/
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