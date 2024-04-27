В Караколе владельцев торговых комплексов подозревают в мошенничестве

Выявлены факты мошенничества со стороны владельцев торговых комплексов «Мега мол», «Ордо» и части рынка «Ак-Тилек+» в Караколе. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, владельцы указанных рынков продали отдельные торговые точки и бутики гражданам без выдачи технических паспортов. Вместо правоустанавливающих документов на коммерческие объекты владельцы торговых комплексов подписали с предпринимателями лишь договоры аренды помещений на 10 лет.

Предприниматели за счет собственных средств ремонтировали выкупленные коммерческие помещения в торговых центрах и вынужденно ежемесячно выплачивали аренду от 2,5 тысячи до 15 тысяч сомов.

Возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество в особо крупных размерах» УК КР.

У владельцев торговых комплексов «Ордо» и «Мега мол» провели обыски. Обнаружены и изъяты документы, подтверждающие их мошеннические действия.

Одна из женщин задержана и водворена в ИВС ОВД Каракола. Следствие продолжается.