Цены в Кыргызстане. Их рост замедляется, но начали дорожать молочные продукты

По итогам 2023 года рост цен в Кыргызстане немного замедлился. Эта тенденция пока сохраняется и в 2024-м. Национальный статистический комитет даже отметил снижение стоимости некоторых продуктов.

Неприятным сюрпризом стало то, что в стране начали расти цены на молочную продукцию.

Но это больше сезонный фактор. Традиционно для зимы растет и стоимость свежих овощей и фруктов.

«В структуре инфляции устойчивое замедление роста цен на продовольственную группу товаров в годовом выражении с 15,8 процента в декабре 2022-го до 1,9 процента в январе 2024 года. При этом стоимость непродовольственных товаров и услуг демонстрирует более медленное снижение, отражая отчасти воздействие административных мер по пересмотру тарифной политики на отдельные виды товаров и услуг», — заявили в Национальном банке.

Дорожают овощи и молочные продукты

По итогам января 2024-го рост цен и тарифов в республике составил 0,2 процента.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 0,7 процента, продукты и безалкогольные напитки — на 0,4 процента. Стоимость непродовольственных товаров и тарифов на услуги, оказываемые населению, сохранялась на уровне декабря прошлого года.

Зафиксировано снижение цен:

на животные жиры (на 1,8 процента);

сахар (на 1,7 процента);

гречку (на 1,1 процента);

хлопковое масло (на 1,1 процента);

хлеб и баранину (на 0,5 процента).

Национальный статистический комитет зафиксировал максимальный рост стоимости по итогам 2023-го в Баткенской и Таласской областях — на 0,4 процента. В Джалал-Абадской она, наоборот, снизилась.

Максимальное повышение цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 1 процент), алкогольные напитки и табачные изделия (на 2,4 процента) зафиксировали в Баткенской области, на непродовольственные товары (на 0,5 процента) — в Таласской, на тарифы на услуги, оказываемые населению (на 1,2 процента), — в Чуйской.

Продуктовая корзина подешевела

Редакция 24.kg проводит свой социальный эксперимент. Каждую неделю мы ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Наш анализ показал, что в январе 2024-го по сравнению с декабрем 2023-го стоимость продуктовой корзины снизилась на 38 сомов. В отличие от данных на начало февраля прошлого года, она подешевела на 153 сома.

Но по сравнению с октябрем 2018-го, когда мы начинали эксперимент, стоимость продуктовой корзины подорожала в два раза — на 3,4 тысячи сомов.

Наши данные показывают, что за месяц в Бишкеке подорожали четыре вида продуктов — бананы, груши, огурцы и морковь. Подешевели перец, лук, яблоки, картофель, гречка и капуста. Цены на остальные продукты в нашей корзине не изменились.

Зарплата продолжает расти

По сведениям Нацстаткома, средняя заработная плата в республике достигла 33 тысяч 258 сомов. Это $362,1 по официальному курсу сома к доллару США.

Зарплата выросла на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

По итогам прошлого года прожиточный минимум в Кыргызстане составил 7 тысяч 681,54 сома. Это почти на 75 сомов выше, чем в третьем квартале 2023-го и на 503,22 сома — 2022 года.

Величина прожиточного минимума для населения трудоспособного возраста — 8 тысяч 579,26 сома, пенсионеров — 6 тысяч 816,47 сома, детей — 6 тысяч 544,88 сома.

Основную часть в структуре прожиточного минимума занимает продовольственная корзина — 65 процентов.

Самым высоким прожиточный минимум остается в Джалал-Абадской области (7 тысяч 931,77 сома) и Бишкеке (7 тысяч 901,14 сома), самым низким — в Таласской области (7 тысяч 129,69 сома).