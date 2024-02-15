11:51
USD 89.43
EUR 95.71
RUB 0.98
Экономика

Цены в Кыргызстане. Их рост замедляется, но начали дорожать молочные продукты

По итогам 2023 года рост цен в Кыргызстане немного замедлился. Эта тенденция пока сохраняется и в 2024-м. Национальный статистический комитет даже отметил снижение стоимости некоторых продуктов.

Неприятным сюрпризом стало то, что в стране начали расти цены на молочную продукцию.

Но это больше сезонный фактор. Традиционно для зимы растет и стоимость свежих овощей и фруктов.

«В структуре инфляции устойчивое замедление роста цен на продовольственную группу товаров в годовом выражении с 15,8 процента в декабре 2022-го до 1,9 процента в январе 2024 года. При этом стоимость непродовольственных товаров и услуг демонстрирует более медленное снижение, отражая отчасти воздействие административных мер по пересмотру тарифной политики на отдельные виды товаров и услуг», — заявили в Национальном банке.

Дорожают овощи и молочные продукты

По итогам января 2024-го рост цен и тарифов в республике составил 0,2 процента.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 0,7 процента, продукты и безалкогольные напитки — на 0,4 процента. Стоимость непродовольственных товаров и тарифов на услуги, оказываемые населению, сохранялась на уровне декабря прошлого года.

Зафиксировано снижение цен:

  • на животные жиры (на 1,8 процента);
  • сахар (на 1,7 процента);
  • гречку (на 1,1 процента);
  • хлопковое масло (на 1,1 процента);
  • хлеб и баранину (на 0,5 процента).

Национальный статистический комитет зафиксировал максимальный рост стоимости по итогам 2023-го в Баткенской и Таласской областях — на 0,4 процента. В Джалал-Абадской она, наоборот, снизилась.

Максимальное повышение цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 1 процент), алкогольные напитки и табачные изделия (на 2,4 процента) зафиксировали в Баткенской области, на непродовольственные товары (на 0,5 процента) — в Таласской, на тарифы на услуги, оказываемые населению (на 1,2 процента), — в Чуйской.

Продуктовая корзина подешевела

Редакция 24.kg проводит свой социальный эксперимент. Каждую неделю мы ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Наш анализ показал, что в январе 2024-го по сравнению с декабрем 2023-го стоимость продуктовой корзины снизилась на 38 сомов. В отличие от данных на начало февраля прошлого года, она подешевела на 153 сома.

Но по сравнению с октябрем 2018-го, когда мы начинали эксперимент, стоимость продуктовой корзины подорожала в два раза — на 3,4 тысячи сомов.

Наши данные показывают, что за месяц в Бишкеке подорожали четыре вида продуктов — бананы, груши, огурцы и морковь. Подешевели перец, лук, яблоки, картофель, гречка и капуста. Цены на остальные продукты в нашей корзине не изменились.

Зарплата продолжает расти

По сведениям Нацстаткома, средняя заработная плата в республике достигла 33 тысяч 258 сомов. Это $362,1 по официальному курсу сома к доллару США.

Зарплата выросла на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности. 

По итогам прошлого года прожиточный минимум в Кыргызстане составил 7 тысяч 681,54 сома. Это почти на 75 сомов выше, чем в третьем квартале 2023-го и на 503,22 сома — 2022 года.

Величина прожиточного минимума для населения трудоспособного возраста — 8 тысяч 579,26 сома, пенсионеров — 6 тысяч 816,47 сома, детей — 6 тысяч 544,88 сома.

Основную часть в структуре прожиточного минимума занимает продовольственная корзина — 65 процентов.

Самым высоким прожиточный минимум остается в Джалал-Абадской области (7 тысяч 931,77 сома) и Бишкеке (7 тысяч 901,14 сома), самым низким — в Таласской области (7 тысяч 129,69 сома).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/286670/
просмотров: 798
Версия для печати
Материалы по теме
Итоги января. Резко увеличился рост в строительстве и оживилась промышленность
Цены в Кыргызстане. Рост продолжается, рис и овощи все менее доступны
Прогноз на 2024-й. Увеличение цен обойдет рост экономики Кыргызстана в два раза
ВВП Кыргызстана пересчитали. Министр экономики рассказал, зачем это нужно
Итоги-2023. Экономика выросла больше, чем прогнозировали
Итоги-2023. Скачки цен на топливо и подорожавшая коммуналка
Итоги 2023 года. Скромный рост ВВП, засекреченный Кумтор и режим ЧС в энергетике
Невеселый прогноз. В 2024 году продолжится рост цен на все
Сколько стоит Новый год. Как изменились цены на оливье и селедку под шубой
Акылбек Жапаров считает, что на рынке достаточно продуктов и цены стабильны
Популярные новости
Сотрудники ЗАО &laquo;Кум-Шагыл&raquo; обратились к&nbsp;президенту Сотрудники ЗАО «Кум-Шагыл» обратились к президенту
На&nbsp;аукционе продали пять автомобилей Камчи Кольбаева На аукционе продали пять автомобилей Камчи Кольбаева
Решение принято. Землю в&nbsp;Кош-Коле трансформируют и&nbsp;отдадут под гольф-клуб Решение принято. Землю в Кош-Коле трансформируют и отдадут под гольф-клуб
Гольф-клуб на&nbsp;Иссык-Куле. Как будет выглядеть объект Гольф-клуб на Иссык-Куле. Как будет выглядеть объект
Бизнес
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
15 февраля, четверг
11:49
Не боятся ни бога, ни Садыра Нургожоевича. Депутат возмущен поборами в школах Не боятся ни бога, ни Садыра Нургожоевича. Депутат возм...
11:46
Нацбанк пока не собирается выпускать купюру в 10 тысяч сомов
11:27
В Нацбанке рассказали, чем новые банкноты отличаются от старых
11:20
Кемпир-абадское дело. Депутат заявил об издевательствах над задержанными
11:20
Задержан начальник подразделения УВД Ошской области. Вымогал деньги у американца