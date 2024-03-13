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Экономика

Кыргызстан и Словакия договорились об исключении двойного налогообложения

Фото Минэкономики и коммерции. Кыргызстан и Словакия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

Кыргызстан и Словакия подписали соглашение об исключении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов и избежания налогообложения. Об этом сообщили в Министерстве экономики и коммерции КР.

Документ подписали от имени Кыргызстана министр Данияр Амангельдиев, от имени Словакии — Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Республике Казахстан и в Кыргызской Республике Роберт Кирнаг.

Соглашения об избежании двойного налогообложения рассматриваются в качестве средства привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику республики. Их основными задачами являются защита резидента одного государства от дискриминационного налогообложения в другом договаривающемся государстве, недопущение уклонений от налогообложения или злоупотреблений положениями соглашений, взаимный обмен информацией между компетентными органами договаривающихся государств.

На сегодня Кыргызстан заключил с 36 странами соглашения об избежании двойного налогообложения.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288871/
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