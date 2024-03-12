Кыргызстан хочет привлечь инвестиции из Кореи для финансирования проектов

В Сеуле (Южная Корея) состоялась встреча первого заместителя министра финансов Кыргызстана Руслана Суйналиева со старшим исполнительным директором (членом правления) Эксимбанка Кореи Хванг Киеном. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

На встрече обсуждены вопросы сотрудничества стран по привлечению финансирования в проекты, направленные на развитие инфраструктуры, промышленности, транспорта и энергетики.

«Для укрепления двустороннего партнерства стороны договорились рассмотреть возможность обмена опытом по внедрению новых инструментов и механизмов финансирования при реализации стратегии создания устойчивой экономики. Расширение сотрудничества с Эксимбанком Кореи в различных направлениях будет способствовать развитию стратегических и важных секторов экономики страны», — подчеркнули в ведомстве.