Посол США рассказал, как кыргызские компании попадают под санкции

Посол США в Кыргызстане Лесли Вигери в интервью изданию Tazabek прокомментировал, почему компании из Кыргызстана попадают под санкции.

Дипломат отметил, что санкции касаются узкой категории товаров — около 45 согласованных кодов ТН ВЭД, таких как авиационные детали, печатные платы и другие предметы, которые, как считают США и партнеры, включая Европу, Японию и Южную Корею, используются для вооружения. Эти компоненты двойного назначения обнаружены в российском вооружении, найденном на поле боя.

Санкции не предназначены для того, чтобы помешать Кыргызстану поддерживать экономические отношения с Россией. Мы не преследуем такую цель. посол США в Кыргызстане Лесли Вигери

«Мы внимательно следим за тем, не допускают ли страны параллельный экспорт. Я хочу подчеркнуть, что речь всего лишь о 45 наименованиях. Дело не в огромном объеме торговли, который, вероятно, возник из-за санкций в Европе. Это не столь важно. Действительно, важно то, что мы заботимся о предотвращении потенциального параллельного экспорта в Россию, который обеспечивает российскую армию», — сказал Лесли Вигери.

23 февраля 2024 года Министерство финансов США ввело санкции против кыргызской компании ОсОО «Укон» (Ucon LLC). Она отправляла компоненты и запчасти для самолетов в Россию, нарушая законодательство США об экспортном контроле. Вот почему компанию включили в санкционный список.

Министерство финансов США также ввело санкции против российской акционерной компании «Национальная система платежных карт», через которую работает платежная система «МИР». Россия использовала ее для создания своей финансовой инфраструктуры, чтобы избежать других санкций.

«Я должен упомянуть еще две кыргызские компании, которые добавлены в санкционный список (Министерства торговли) — ОсОО «Мюллер Маркт» (Muller markt LLC) и ОсОО «ПроффЛаб» (Profflab LLC). Эти компании тоже уличили в отправке товаров в Россию. Такие компании часто заказывают товары у поставщиков в Соединенных Штатах, Европе, Южной Корее или Японии, предоставляя неверную информацию о конечном потребителе. Наши правоохранительные органы преследуют компании, которые не обращают достаточного внимания на то, какие заказы они получают на эти товары, в случае если они направляются в Кыргызстан», — отметил Лесли Вигери.

Как это работает? Компания заказывает какую-то деталь, она поступает в Кыргызстан, а затем ее немедленно переправляют в Россию.

«Эти авиационные запчасти не используют ни для одного самолета в Кыргызстане. Они направляются для российских самолетов. Это прибыльная сфера, поскольку россияне готовы платить больше обычного, чтобы получить эти товары», — заключил посол.