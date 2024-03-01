С 2022 года на ирригацию в Кыргызстане выделили 6,6 миллиарда сомов

Для улучшения ирригационного фонда Кыргызстана с 2022 по 2024 год выделили 6 миллиардов 614,6 миллиона сомов. Такие данные приводит Министерство финансов.

В том числе на ремонтно-восстановительные работы и строительство новых ирригационных сооружений - 5 миллиардов 848,5 миллиона сомов, закупку новой специальной техники — 766,1 миллиона сомов.

«На эти средства отремонтировали путем бетонирования и механизированной очистки 2 тысячи 331,7 километра ирригационных каналов, отремонтированы 2 тысячи 746 единиц гидротехнических сооружений и 315 насосных станций. Для обеспечения поливной водой жителей участка Бакай Ак-Сайского айыльного аймака Баткенского района введена в эксплуатацию новая насосная станция. Завершены строительные работы дюкера Р-1 в Кадамджайском районе и первый этап строительства канала Шибе-Жекенди в Чон-Алайском районе» — рассказали в Минфине.