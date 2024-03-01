08:51
USD 89.42
EUR 96.93
RUB 0.98
Экономика

С 2022 года на ирригацию в Кыргызстане выделили 6,6 миллиарда сомов

Для улучшения ирригационного фонда Кыргызстана с 2022 по 2024 год выделили 6 миллиардов 614,6 миллиона сомов. Такие данные приводит Министерство финансов.

В том числе на ремонтно-восстановительные работы и строительство новых ирригационных сооружений - 5 миллиардов 848,5 миллиона сомов, закупку новой специальной техники — 766,1 миллиона сомов.

«На эти средства отремонтировали путем бетонирования и механизированной очистки 2 тысячи 331,7 километра ирригационных каналов, отремонтированы 2 тысячи 746 единиц гидротехнических сооружений и 315 насосных станций. Для обеспечения поливной водой жителей участка Бакай Ак-Сайского айыльного аймака Баткенского района введена в эксплуатацию новая насосная станция. Завершены строительные работы дюкера Р-1 в Кадамджайском районе и первый этап строительства канала Шибе-Жекенди в Чон-Алайском районе» — рассказали в Минфине.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/287961/
просмотров: 98
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за три года отремонтировали 1,6 тысячи километров каналов
Мы думаем не только о себе, но и о своих соседях — Садыр Жапаров о воде
Сезон маловодья вновь ожидают в Кыргызстане
На модернизацию ирригации Чуйской области требуется 25 миллиардов сомов
На ремонт ирригационных систем Кыргызстана в 2023 году выделят миллиард сомов
Скоро поливной сезон. Бишкекчане показали разрушенную арычную систему
На проспекте Айтматова в Бишкеке разрушена арычная система
В Иссык-Атинском районе отремонтировали канал. Крестьян обеспечат поливной водой
Подготовка к сезону полива в Бишкеке: горожан просят не бросать мусор в арыки
В Бишкеке планируют отремонтировать 18 километров арыков и пробурить 12 скважин
Популярные новости
Когда платить налоги и&nbsp;сдавать отчеты. Календарь на&nbsp;2024 год от&nbsp;Налоговой службы Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2024 год от Налоговой службы
Новое в&nbsp;Налоговом кодексе. Как это повлияет на&nbsp;рынки и&nbsp;кому снизили налоги Новое в Налоговом кодексе. Как это повлияет на рынки и кому снизили налоги
Ozon и&nbsp;Торгово-промышленная палата&nbsp;КР договорились о&nbsp;сотрудничестве Ozon и Торгово-промышленная палата КР договорились о сотрудничестве
Токтогульское водохранилище. Объем воды чуть больше 8&nbsp;миллиардов кубометров Токтогульское водохранилище. Объем воды чуть больше 8 миллиардов кубометров
Бизнес
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
1 марта, пятница
08:37
С 2022 года на ирригацию в Кыргызстане выделили 6,6 миллиарда сомов С 2022 года на ирригацию в Кыргызстане выделили 6,6 мил...
08:24
В Токтогуле трое мужчин забили до смерти своего приятеля
08:18
Кыргызстанский пловец Денис Петрашов выиграл второе золото на чемпионате Азии
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
29 февраля, четверг
23:45
Обмениваться контактами станет проще. WhatsApp готовит полезное обновление
23:22
Ежегодно 10 детям с тяжелыми пороками сердца будут проводить операции в Китае
22:48
Житель города Баткена ограбил шесть автосервисов
22:20
Сегодня ночью Казахстан переведет время на час назад
22:00
Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2024 год от Налоговой службы