17:24
USD 87.44
EUR 101.41
RUB 1.12
Общество

В Джалал-Абадской области начали реконструкцию ключевого канала Сол жээк

Более 8,2 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий будут обеспечены поливной водой в результате модернизации канала Сол жээк в Базар-Коргонском районе. Об этом сообщает полпредство президента в Джадал-Абадской области.

По его данным, работы на этом стратегическом объекте ирригационной системы Кара-Ункур-Сай официально стартовали в селе Карача.

В торжественном мероприятии приняли участие министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков, полномочный представитель президента в Джалал-Абадской области Тилек Текебаев, а также представители Всемирного банка, местных властей и жители района.

Проект реализуется при финансовой поддержке Всемирного банка в рамках программы «Улучшение водохозяйственных услуг, устойчивых к изменению климата». Главная цель модернизации — полное обновление ирригационной инфраструктуры, что позволит существенно сократить потери воды и повысить эффективность ее использования в сельском хозяйстве.

Канал Сол жээк эксплуатировался долгие годы без капитального ремонта. Из-за износа отдельных участков потери воды постоянно росли, что создавало серьезные трудности для местных фермеров.

«Ожидается, что после завершения всех работ стабильный доступ к поливной воде получат населенные пункты с общей численностью 114 тысяч человек. Это не только облегчит труд фермеров, но и станет важным шагом в обеспечении продовольственной безопасности региона», — отметили в представительстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364875/
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
Казахстан и Кыргызстан возобновляют сотрудничество в области гидрометеорологии
На ремонт ирригационных объектов в бюджете предусмотрено 12,3 миллиарда сомов
Ирригационную инфраструктуру на улице Алымбека Датки в Оше приведут в порядок
Четвертая часть ирригационной сети в Бишкеке нуждается в ремонте
Миллионы долларов против засухи: как ирригация спасла Ноокат и удвоила урожай
Кабмин поручил передать ирригационные каналы и насосные станции государству
Большинство жилмассивов Бишкека не имеют ирригационной системы
Кыргызстан увеличил подачу поливной воды на миллиард кубов, несмотря на засуху
Деревья деградированы, ирригация изношена. О проблемах озеленения Бишкека
Ирригационный канал «Кожо-Кайыр» ввели в эксплуатацию в Баткенской области
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;МЧС подтвердили: Помилованный Даниэль Ажиев покинул колонию на&nbsp;вертолете В МЧС подтвердили: Помилованный Даниэль Ажиев покинул колонию на вертолете
Тенге заметно подорожал, рубль и&nbsp;юань дешевеют. Курс валют на&nbsp;4&nbsp;марта Тенге заметно подорожал, рубль и юань дешевеют. Курс валют на 4 марта
Запрет на&nbsp;выезд из&nbsp;Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
Бизнес
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; всего от&nbsp;1&nbsp;тысячи 37&nbsp;сомов в&nbsp;день Kia Sonet без первоначального взноса — всего от 1 тысячи 37 сомов в день
$15 тысяч за&nbsp;право видеть: история девятилетнего мальчика и&nbsp;KFC $15 тысяч за право видеть: история девятилетнего мальчика и KFC
Кешбэк до&nbsp;20&nbsp;процентов с&nbsp;MPay Кешбэк до 20 процентов с MPay
Новые победители акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; Новые победители акции «20 миллионеров» от «Оптима Банка»
6 марта, пятница
17:23
Тяжелобольных в Кыргызстане хотят бесплатно обеспечивать анальгетиками Тяжелобольных в Кыргызстане хотят бесплатно обеспечиват...
17:12
Атака на Иран. Азербайджан принял решение вывезти своих дипломатов
16:50
На трассе в аэропорт «Манас» днем горят фонари. Горожане напоминают об экономии
16:48
В Джалал-Абадской области начали реконструкцию ключевого канала Сол жээк
16:26
Мирлан Таалайбеков, известный как Царикаев, заявил о желании вернуться в УПСМ