В Джалал-Абадской области начали реконструкцию ключевого канала Сол жээк

Более 8,2 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий будут обеспечены поливной водой в результате модернизации канала Сол жээк в Базар-Коргонском районе. Об этом сообщает полпредство президента в Джадал-Абадской области.

По его данным, работы на этом стратегическом объекте ирригационной системы Кара-Ункур-Сай официально стартовали в селе Карача.

В торжественном мероприятии приняли участие министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков, полномочный представитель президента в Джалал-Абадской области Тилек Текебаев, а также представители Всемирного банка, местных властей и жители района.

Проект реализуется при финансовой поддержке Всемирного банка в рамках программы «Улучшение водохозяйственных услуг, устойчивых к изменению климата». Главная цель модернизации — полное обновление ирригационной инфраструктуры, что позволит существенно сократить потери воды и повысить эффективность ее использования в сельском хозяйстве.

Канал Сол жээк эксплуатировался долгие годы без капитального ремонта. Из-за износа отдельных участков потери воды постоянно росли, что создавало серьезные трудности для местных фермеров.

«Ожидается, что после завершения всех работ стабильный доступ к поливной воде получат населенные пункты с общей численностью 114 тысяч человек. Это не только облегчит труд фермеров, но и станет важным шагом в обеспечении продовольственной безопасности региона», — отметили в представительстве.