Ирригационную инфраструктуру на улице Алымбека Датки в Оше приведут в порядок. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, мэр Женишбек Токторбаев посмотрел, как идут работы по вырубке сгнивших деревьев на улице Алымбека Датки.

«Градоначальник также осмотрел ирригационную систему, которая начинается с улицы Аматова и поручил закончить ремонтные работы как можно скорее», — говорится в сообщении.

Напомним, в городе Ош с 8.00 закрыт для движения транспорта участок улицы Алымбека Датки.