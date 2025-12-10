13:12
Общество

Четвертая часть ирригационной сети в Бишкеке нуждается в ремонте

Четвертая часть ирригационной сети в Бишкеке нуждается в ремонте. Об этом заявлено сегодня на заседании постоянной комиссии городского кенеша по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре.

По словам вице-мэра Рамиза Алиева, всего по городу 410 километров арычной сети, в ремонте нуждается около 100 километров.

«Мы создали цифровую карту расположения арычной системы в столице, определили, какие арыки требуется заменить, какие заново проложить и так далее», — сказал он.

Депутат Казыбек Эргешов возмутился, что после дождей и обильного таяния снега на улицах возникают затопы. «Вода чуть ли не рекой течет, потому что отсутствует ирригационная сеть. Очень много жалоб от горожан», — заметил он.
