Экономика

Государство постепенно заберет на свой баланс 70 процентов местных каналов

Как минимум 70 процентов ирригационных каналов страны переведут с баланса местных властей на государственный. Об этом 24.kg сообщил заместитель директора Службы водных ресурсов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Нурлан Тыналиев.

В советское время внутрихозяйственные каналы находились в ведении колхозов и совхозов, позже перешли под контроль Ассоциаций водопользователей, созданных на общественных началах. Однако из-за неэффективного контроля и растущего недовольства населения два года назад началось возвращение сетей в ведение государства.

Всего в Кыргызстане 28 тысяч километров каналов, из которых министерство ранее обслуживало только 5 тысяч 800 километров. В рамках передачи крупных магистральных каналов первого и второго порядка показатель вырос до 8 тысяч 50 километров. По словам Нурлана Тыналиева, конечная цель — принять на баланс государства не менее 20 тысяч километров.

В 2026 году на капитальный ремонт ирригационных объектов предусмотрено 12,3 миллиарда сомов.

«В планах на год — уложить 650 тысяч квадратных метров бетонного полотна на каналах, находящихся в самом плохом состоянии. В прошлом году мы уложили 342 тысячи, так что постепенно наращиваем объемы», – сообщил он.

Специалист отметил, что с 1990-х годов ирригации не уделялось должного внимания, поэтому наверстать упущенное сейчас непросто.

На данный момент потери воды в масштабах государства составляют чуть более 1 процента, однако если рассматривать отдельные ветхие каналы, там потери достигают 60 процентов.
