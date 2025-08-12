Большинство жилмассивов Бишкека не имеют ирригационной системы

Почти 70-80 процентов жилмассивов столицы Кыргызстана не имеют ирригационной системы. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный агроном муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой» Жаныбек Жумалиев.

По его словам, прежде чем их озеленять, нужно продумать полив.

«Делаем анализ, в каком жилмассиве есть свободные для озеленения участки, после пробивки скважины составляем план озеленения. Раньше по городу было всего 6-7 скважин, сейчас их уже 29. Каждый год планируем по 2-4 скважины запускать в зависимости от необходимости», — сказал Жаныбек Жумалиев.

По данным мэрии, в целях качественного полива зеленых насаждений Бишкека в 2024 году установили 10 тысяч 41З погонных метров ирригационных лотков, 23,3 километра поливочного водопровода, пробурена одна скважина.

Жаныбек Жумалиев добавил, что специалисты Ботанического сада дают рекомендации, какие виды деревьев наиболее адаптированы к климатическим условиям Бишкека. Рекомендовано сажать тополь, карагач, дуб, липу, сосну и можжевельник.