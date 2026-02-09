На ремонт ирригационных объектов в бюджете предусмотрено 12,3 миллиарда сомов

На ремонт ирригационных объектов в бюджете 2026 года предусмотрено 12,3 миллиарда сомов. Об этом на комитете Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды сообщил заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

По его словам, планируется отремонтировать и очистить 776 километров каналов, 657 тысяч километров каналов залить бетоном. Также намерены провести ремонт ряда насосных станций и очистить 225 километров коллекторно-дренажных систем.

Бакыт Торобаев отметил, что прошла регистрацию 15 тысяч 51 скважина, из них 308 — проверку. В этом году намерены ввести в действие 83 скважины. Всего в Кыргызстане имеется 498 водохранилищ, в которых объем составляет 884 миллиона кубометров воды, что на 35 процентов меньше, чем в 2025-м.