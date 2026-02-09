10:41
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Общество

На ремонт ирригационных объектов в бюджете предусмотрено 12,3 миллиарда сомов

На ремонт ирригационных объектов в бюджете 2026 года предусмотрено 12,3 миллиарда сомов. Об этом на комитете Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды сообщил заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

По его словам, планируется отремонтировать и очистить 776 километров каналов, 657 тысяч километров каналов залить бетоном. Также намерены провести ремонт ряда насосных станций и очистить 225 километров коллекторно-дренажных систем.

Бакыт Торобаев отметил, что прошла регистрацию 15 тысяч 51 скважина, из них 308 — проверку. В этом году намерены ввести в действие 83 скважины. Всего в Кыргызстане имеется 498 водохранилищ, в которых объем составляет 884 миллиона кубометров воды, что на 35 процентов меньше, чем в 2025-м.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361110/
просмотров: 72
Версия для печати
Материалы по теме
Ирригационную инфраструктуру на улице Алымбека Датки в Оше приведут в порядок
Четвертая часть ирригационной сети в Бишкеке нуждается в ремонте
Миллионы долларов против засухи: как ирригация спасла Ноокат и удвоила урожай
Кабмин поручил передать ирригационные каналы и насосные станции государству
Большинство жилмассивов Бишкека не имеют ирригационной системы
Кыргызстан увеличил подачу поливной воды на миллиард кубов, несмотря на засуху
Деревья деградированы, ирригация изношена. О проблемах озеленения Бишкека
Ирригационный канал «Кожо-Кайыр» ввели в эксплуатацию в Баткенской области
Два ирригационных канала ввели в эксплуатацию в Ошской области
В КР выделят 5 миллиардов сомов на 10 ирригационных проектов
Популярные новости
Изъято 300&nbsp;литров. Рейд по&nbsp;выявлению незаконной торговли ГСМ в&nbsp;Ленинском районе Изъято 300 литров. Рейд по выявлению незаконной торговли ГСМ в Ленинском районе
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Дорога на&nbsp;костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в&nbsp;Новопавловке Дорога на костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в Новопавловке
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на 9-11 февраля
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
Тысячи фильмов и&nbsp;сериалов &laquo;Иви&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;одном приложении MegaTV от&nbsp;MEGA Тысячи фильмов и сериалов «Иви» — в одном приложении MegaTV от MEGA
9 февраля, понедельник
10:38
Милиционер оказался в центре давки на улаке — люди не реагировали Милиционер оказался в центре давки на улаке — люди не р...
10:35
ГКНБ задержал сотрудницу РЭС по подозрению в вымогательстве взятки
10:34
На ремонт ирригационных объектов в бюджете предусмотрено 12,3 миллиарда сомов
10:29
Увеличить грузооборот железных дорог до 15 миллионов тонн в год намерена КР
10:25
Собралось 30 тысяч зрителей. Как прошел аламан улак, где погиб игрок