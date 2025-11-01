09:49
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.09
Общество

Кабмин поручил передать ирригационные каналы и насосные станции государству

Кабмин внес изменения в постановление «Об эффективном управлении и развитии водного хозяйства», направленные на повышение устойчивости использования водных ресурсов и обеспечение продовольственной безопасности страны.

Согласно документу, до 31 декабря 2026 года все гидротехнические сооружения, а также ирригационные каналы первого и второго порядка, насосные станции, скважины, бассейны и пруды будут переданы в государственную собственность — в ведение службы водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Кроме того, министерству поручено совместно со службой водных ресурсов пересмотреть численность штатных единиц сотрудников, обслуживающих внутренние ирригационные системы.

Контроль за исполнением постановления возложен на администрацию президента. Документ вступит в силу через семь дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349223/
просмотров: 124
Версия для печати
Материалы по теме
Как один дизайнер подарил Кыргызстану новый национальный символ
Кабмин выделил средства на цифровую карту дорог и систему E-Permit с Китаем
Адылбек Касымалиев вручил режиссеру Никите Михалкову орден «Достук»
В Кыргызстане разрабатывается парк электронной коммерции
Выборы в Жогорку Кенеш. За рубежом откроют 100 участков для голосования
В Кара-Суйском районе заложили капсулу на ирригационном объекте
Кабмин обязал директоров детских центров пройти конкурсный отбор
В Кыргызстане предлагают ввести туристский сбор
Кабмин освободил от НДС ввоз спецтехники, катеров, яхт и мопедов
Кабмин определил ведомства, которые будут регулировать цифровую сферу в КР
Популярные новости
Минимальный стаж&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на&nbsp;пенсию Минимальный стаж — 20 лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на пенсию
Айжан Чыныбаева: Мы&nbsp;нашли человеческие останки, убирая пляж на&nbsp;Иссык-Куле Айжан Чыныбаева: Мы нашли человеческие останки, убирая пляж на Иссык-Куле
С&nbsp;кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников С кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников
Варвар в&nbsp;центре Европы. Эссе о&nbsp;встрече цивилизаций, баранине и&nbsp;смысле традиций Варвар в центре Европы. Эссе о встрече цивилизаций, баранине и смысле традиций
Бизнес
Президент КР&nbsp;признал &laquo;Элдик Банк&raquo; продолжателем культуры сбережений Кыргызстана Президент КР признал «Элдик Банк» продолжателем культуры сбережений Кыргызстана
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представило инновации на&nbsp;E-Com EXPO 2025 ЗАО «МПЦ» представило инновации на E-Com EXPO 2025
Смотрите все, что хотите,&nbsp;&mdash; с&nbsp;тарифной опцией &laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
1 ноября, суббота
09:37
Кабмин поручил передать ирригационные каналы и насосные станции государству Кабмин поручил передать ирригационные каналы и насосные...
09:17
Президент ратифицировал Соглашение о создании механизма гражданской защиты ОТГ
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным 1 ноября в Бишкеке было в 1950 году
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
31 октября, пятница
23:40
YouTube улучшит качество старых видео с помощью искусственного интеллекта
22:45
Ремонт дорог в Оше. Закрывается участок улицы Навои
22:27
Лига вызова АФК. Футбольный клуб «Мурас Юнайтед» вышел в четвертьфинал
22:24
На «Интервидение-2026» от России предлагают отправить певицу Пелагею
22:03
Кыргызстанок насильно удерживали в Шымкенте. Полиция РК проверяет информацию