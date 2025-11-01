Кабмин поручил передать ирригационные каналы и насосные станции государству

Кабмин внес изменения в постановление «Об эффективном управлении и развитии водного хозяйства», направленные на повышение устойчивости использования водных ресурсов и обеспечение продовольственной безопасности страны.

Согласно документу, до 31 декабря 2026 года все гидротехнические сооружения, а также ирригационные каналы первого и второго порядка, насосные станции, скважины, бассейны и пруды будут переданы в государственную собственность — в ведение службы водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Кроме того, министерству поручено совместно со службой водных ресурсов пересмотреть численность штатных единиц сотрудников, обслуживающих внутренние ирригационные системы.

Контроль за исполнением постановления возложен на администрацию президента. Документ вступит в силу через семь дней.