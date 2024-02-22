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Экономика

Нацбанк аннулировал лицензии Qiwi-кошелька и системы переводов CONTACT

Аннулирована регистрация «КИВИ Банк» (акционерное общество) в Национальном банке КР в качестве оператора международной системы денежных переводов CONTACT и международной системы электронных денег «КИВИ». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Решение принято в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «КИВИ Банк» (акционерное общество) в стране происхождения (Российская Федерация).

«С реестром операторов международных систем денежных переводов и операторов международных систем электронных денег/эмитентов международных электронных денег на территории Кыргызской Республики можно ознакомиться на официальном интернет-сайте Национального банка в разделах «Функции банка» / «Платежная система» / «Международные и локальные системы денежных переводов» и «Международные системы электронных денег» соответственно», — подчеркнули в Нацбанке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/287475/
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