В Кыргызстане аннулируют регистрацию кошелька Qiwi

Национальный банк в рамках установленных требований банковского законодательства рассматривает информацию об отзыве лицензии российского АО «КИВИ Банк». Об этом 24.kg сообщили в НБ КР.

Отмечается, что на 21 февраля на территории Кыргызстана это финансово-кредитное учреждение является оператором международной системы денежных переводов CONTACT и оператором международной системы электронных денег/эмитентом международных электронных денег «КИВИ».

Проводятся мероприятия по аннулированию регистрации АО «КИВИ Банк» в качестве оператора международных систем денежных переводов и международной системы электронных денег/эмитента международных электронных денег.

«В соответствии с требованиями нормативных правовых актов Нацбанка погашение обязательств перед клиентами производится с учетом страховых инструментов и договорных отношений между международными платежными системами и коммерческими банками Кыргызстана», — прокомментировали в НБ КР.

Банк России приказом от 21 февраля 2024 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО «КИВИ Банк». По величине активов кредитная организация занимала 89-е место в банковской системе Российской Федерации.