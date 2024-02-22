14:34
USD 89.43
EUR 96.57
RUB 0.97
Экономика

В Кыргызстане аннулируют регистрацию кошелька Qiwi

Национальный банк в рамках установленных требований банковского законодательства рассматривает информацию об отзыве лицензии российского АО «КИВИ Банк». Об этом 24.kg сообщили в НБ КР.

Отмечается, что на 21 февраля на территории Кыргызстана это финансово-кредитное учреждение является оператором международной системы денежных переводов CONTACT и оператором международной системы электронных денег/эмитентом международных электронных денег «КИВИ».

Проводятся мероприятия по аннулированию регистрации АО «КИВИ Банк» в качестве оператора международных систем денежных переводов и международной системы электронных денег/эмитента международных электронных денег.

«В соответствии с требованиями нормативных правовых актов Нацбанка погашение обязательств перед клиентами производится с учетом страховых инструментов и договорных отношений между международными платежными системами и коммерческими банками Кыргызстана», — прокомментировали в НБ КР.

Банк России приказом от 21 февраля 2024 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО «КИВИ Банк». По величине активов кредитная организация занимала 89-е место в банковской системе Российской Федерации.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/287404/
просмотров: 670
Версия для печати
Материалы по теме
В Нацбанке Кыргызстана хранится около 49 тонн золота
Нацбанк пока не собирается выпускать купюру в 10 тысяч сомов
В Нацбанке рассказали, чем новые банкноты отличаются от старых
Новые банкноты номиналом 20, 50 и 100 сомов показал Национальный банк
В 2023 году мигранты перевели в Кыргызстан $2,7 миллиарда
Нацбанк обсуждает снижение процентов по кредитам с микрофинансовыми компаниями
Чиновники Кыргызстана продолжают встречи с компанией Ротшильдов
Нацбанк Кыргызстана сохранит ставку в 13 процентов в ближайшие полгода
Нацбанк предупреждает: Кыргызско-Чешского банка в Кыргызстане нет
Нацбанк включил в статистику переводы через карты и электронные кошельки
Популярные новости
Корпорация &laquo;Росатом&raquo; уже работает в&nbsp;Кыргызстане. Какие проекты реализует Корпорация «Росатом» уже работает в Кыргызстане. Какие проекты реализует
Какие государственные гарантии дает легализация активов Какие государственные гарантии дает легализация активов
Гольф-клуб на&nbsp;Иссык-Куле. Кто строит объект и&nbsp;при чем тут семья президента Гольф-клуб на Иссык-Куле. Кто строит объект и при чем тут семья президента
Цифра дня.&nbsp;1,8 тысячи человек легализовали свое имущество Цифра дня. 1,8 тысячи человек легализовали свое имущество
Бизнес
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
22 февраля, четверг
14:27
Задержан учредитель ОсОО «Беш-Сары», бывший депутат Жогорку Кенеша Задержан учредитель ОсОО «Беш-Сары», бывший депутат Жог...
14:19
Основатель Elite House Тимур Файзиев останется под стражей до 4 апреля
14:00
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
13:49
В Бишкеке закрыли подпольное казино. Организатор задержан
13:21
Вице-президенту Федерации борьбы Ахрору Иминову продлили арест