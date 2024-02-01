В Чуйской области установлено 74,1 тысячи «умных» счетчиков

На сегодня в Чуйской области в рамках цифровизации установлено 74 тысячи 137 «умных» счетчиков. Об этом сообщает Чуйское предприятие электрических сетей.

Отмечается, что специалисты ЧуПЭС установили 7 тысяч 91 «умный» счетчик в Сокулукском и Аламединском районах.

«Отличие «умного» счетчика от старого в том, что он автоматически и в режиме реального времени отправляет показания на сервер компании, не допуская перегрузки электрооборудования. Благодаря таким счетчикам есть возможность дистанционного обслуживания. Эти работы позволят снизить технические и коммерческие потери и повысить качество электроснабжения», — говорится в сообщении.