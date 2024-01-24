Налоговая в 2023 году перевыполнила план по сбору налогов на 3 миллиарда сомов

Налоговая служба в 2023 году собрала 249,4 миллиарда сомов налогов и страховых взносов, что на 3 миллиарда сомов больше установленного плана. Такие данные приводит пресс-служба ведомства.

По сравнению с 2022-м собрано на 41,3 миллиарда сомов больше. Из общей суммы 185 миллиардов 16,5 миллиона приходится на налоги и платежи, 64 миллиарда 387,4 миллиона — на страховые взносы.

«Улучшение и усиление налогового администрирования, а также переход предпринимателей на онлайн-обслуживание сыграли ключевую роль в достижении целей и перевыполнении плановых показателей. Внедрение и использование контрольно-кассовых машин, электронных товарно-транспортных накладных, электронных счетов-фактур и других проектов цифровизации существенно улучшили эффективность процесса сбора налогов. Кроме того, важным вкладом в достижение этих результатов стала разъяснительная работа среди налогоплательщиков по применению норм налогового законодательства и использованию цифровых налоговых услуг», — считают в Налоговой службе.