10:41
USD 89.32
EUR 97.09
RUB 1.01
Экономика

Более 15 тонн золота продал Кыргызстан за 11 месяцев 2023 года

За 11 месяцев 2023 года Кыргызстан экспортировал 15,4 тонны золота на $972,8 миллиона. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

За месяц показатель вырос на 2,59 тонны. При этом в 2022-м за аналогичный период поставлено только 88,4 килограмма драгоценного металла на $1 миллион.

Сведения прошлого года по объемам вывоза золота в 175 (!) раз больше уровня 2022-го.

Основной объем экспорта драгметалла пришелся на Швейцарию. Туда поставили 12,79 тонны на $806,95 миллиона. Данные за десять месяцев 2023 года показывали экспорт на уровне 10,6 тонны. Получается, за месяц КР вывезла в Швейцарию почти 2,19 тонны золота.

Кроме того, республика поставила 1,3 тонны драгоценного металла на $85,2 миллиона в Гонконг и 1,29 тонны на $80,3 миллиона в Объединенные Арабские Эмираты.

В 2022-м почти весь объем золота по итогам 11 месяцев года экспортирован в Турцию. В 2023-м поставок в эту страну не было.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/284987/
просмотров: 456
Версия для печати
Материалы по теме
Временный запрет на экспорт золотосодержащего концентрата отложили до 1 июля
Почти 13 тонн золота продал Кыргызстан с начала года
Китайский интерес к кыргызскому золоту. У компаний из КНР уже около 30 лицензий
Вклад пенсионных накоплений в золото. Депутат поддержал инициативу
Погасить долг Китаю золотом. Депутат требует извинений от Нацбанка
Цифра дня. 9,9 тонны золота продал Кыргызстан с начала года
В «Кумторе» рассказали, сколько добыли золота при правлении Алмазбека Атамбаева
Депутат предлагает брать деньги в банках под залог золота «Кумтора»
Чистая прибыль «Кумтора» за девять месяцев составила более $146 миллионов
С начала года на «Кумторе» добыли 14 тонн золота
Популярные новости
Запуск кыргызско-узбекского автомобильного завода откладывается Запуск кыргызско-узбекского автомобильного завода откладывается
В&nbsp;Кыргызстане впервые за&nbsp;долгое время подорожал тенге В Кыргызстане впервые за долгое время подорожал тенге
В&nbsp;Кыргызстане курс российского рубля снова сравнялся с&nbsp;сомом В Кыргызстане курс российского рубля снова сравнялся с сомом
В&nbsp;споре вокруг комплекса &laquo;Аврора Грин&raquo; поставлена точка&nbsp;&mdash; возвращен государству В споре вокруг комплекса «Аврора Грин» поставлена точка — возвращен государству
Бизнес
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA «Кыргызтелеком» продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA
Как кыргызстанцам отправлять деньги из&nbsp;России Как кыргызстанцам отправлять деньги из России
Целы и&nbsp;невредимы: ночное землетрясение не&nbsp;отразилось на&nbsp;объектах Elite House Целы и невредимы: ночное землетрясение не отразилось на объектах Elite House
Добро пожаловать в&nbsp;новый филиал ЗАО &laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo;, открытый в&nbsp;Бишкеке! Добро пожаловать в новый филиал ЗАО «Коммерческий Банк КСБ», открытый в Бишкеке!
25 января, четверг
10:36
Садыр Жапаров опровергает, что кримавторитет Камчи Кольбаев поддерживал его Садыр Жапаров опровергает, что кримавторитет Камчи Коль...
10:22
Отказаться от термина «ала качуу» предлагает депутат
10:00
Прогноз на 2024-й. Увеличение цен обойдет рост экономики Кыргызстана в два раза
09:39
В одном из домов в «Асанбае» украли велосипед. Подозреваемый задержан
09:22
«Кыргызтелеком» продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA
24 января, среда
23:44
Компания Apple добавила через обновление iPhone защиту от кражи