Более 15 тонн золота продал Кыргызстан за 11 месяцев 2023 года

За 11 месяцев 2023 года Кыргызстан экспортировал 15,4 тонны золота на $972,8 миллиона. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

За месяц показатель вырос на 2,59 тонны. При этом в 2022-м за аналогичный период поставлено только 88,4 килограмма драгоценного металла на $1 миллион.

Сведения прошлого года по объемам вывоза золота в 175 (!) раз больше уровня 2022-го.

Основной объем экспорта драгметалла пришелся на Швейцарию. Туда поставили 12,79 тонны на $806,95 миллиона. Данные за десять месяцев 2023 года показывали экспорт на уровне 10,6 тонны. Получается, за месяц КР вывезла в Швейцарию почти 2,19 тонны золота.

Кроме того, республика поставила 1,3 тонны драгоценного металла на $85,2 миллиона в Гонконг и 1,29 тонны на $80,3 миллиона в Объединенные Арабские Эмираты.

В 2022-м почти весь объем золота по итогам 11 месяцев года экспортирован в Турцию. В 2023-м поставок в эту страну не было.