Запуск канала Кош-Тепа в Афганистане станет триггером водного кризиса в ЦА

Запуск канала Кош-Тепа в Афганистане станет триггером водного кризиса в Центральной Азии. Об этом сегодня на круглом столе сообщил главный экономист Евразийского банка развития Евгений Винокуров.

Он напомнил, что сейчас Афганистан только строит канал. Его запуск планируется на 2028 год. Протяженность Кош-Тепа составит 285 километров. Благодаря его запуску появятся 500 тысяч гектаров орошаемых земель в провинциях Кундуз, Балх, Джаузджан, Фарьяб Северного Афганистана. Ожидаемый забор воды составит до 10 кубических километров.

Это приведет к сокращению речного стока в Центральной Азии.

«Сокращение стока Амударьи окажет влияние на весь бассейн Аральского моря и существенно повлияет на действующие региональные соглашения о совместном использовании воды. В итоге с 2028-го Центральная Азия войдет в режим хронической нехватки воды», — отметил Евгений Винокуров.