На фоне хронического истощения подземных вод, распределения водных ресурсов сверх допустимых пределов, деградации земель и почв, вырубки лесов и загрязнения окружающей среды Университет ООН опубликовал доклад, в котором объявил о наступлении «эры глобального водного банкротства».

Авторы доклада отмечают, что такие термины, как «водный стресс» и «водный кризис», больше не отражают происходящее во многих регионах мира. Речь идет о посткризисном состоянии, характеризующемся необратимой утратой природного водного капитала.

Многие страны не только расходовали свои водные ресурсы, включая воду из рек, воду, содержащуюся в почве, и запасы снега, но и истощили долгосрочные «резервы» воды, такие как, например, ледники и болота.

Это привело к целому ряду серьезнейших последствий, включая проседание земель в дельтах рек и прибрежных городах, исчезновение озер и болот, а также необратимую утрату биоразнообразия.

Как отмечают авторы доклада, очень тяжелая ситуация складывается на Ближнем Востоке и в Северной Африке: нехватка водных ресурсов, климатические шоки, низкая продуктивность сельского хозяйства, песчаные бури. В ряде регионов Южной Азии сельскохозяйственная деятельность, связанная с активным использованием подземных вод, и урбанизация привели к хроническому падению уровней грунтовых вод и локальному проседанию почв.

Опираясь на глобальные данные и недавние научные исследования, доклад приводит жесткую картину тенденций, подавляющее большинство которых обусловлены деятельностью человека:

50 процентов крупных озер мира потеряли определенные объемы воды с начала 1990-х годов;

площадь утраченных за последние 50 лет природных болот составила 410 миллионов гектаров (территория, сравнимая по величине с Европейским союзом);

более 30 процентов глобальной массы ледников утрачено с 1970 года; целые горные системы в низких и средних широтах в ближайшие десятилетия могут полностью лишиться функциональных ледников;

десятки крупных рек в отдельные периоды года больше не достигают моря;

4 миллиарда человек испытывают острую нехватку воды как минимум один месяц в году;

3 миллиарда человек живут в районах, где общий объем водных запасов сокращается, в этих же регионах производится более 50 процентов мирового продовольствия;

1,8 миллиарда человек жили в условиях засухи в 2022–2023 годах.

В докладе подчеркивается, что «водное банкротство» — это не только глобальная гидрологическая проблема, но и вопрос справедливости с глубокими социальными и политическими последствиями, требующий внимания на высшем уровне госуправления и многостороннего сотрудничества.