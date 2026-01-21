12:23
USD 87.45
EUR 102.51
RUB 1.12
Общество

Мир вступает в «эру глобального водного банкротства» — Университет ООН

На фоне хронического истощения подземных вод, распределения водных ресурсов сверх допустимых пределов, деградации земель и почв, вырубки лесов и загрязнения окружающей среды Университет ООН опубликовал доклад, в котором объявил о наступлении «эры глобального водного банкротства».

Авторы доклада отмечают, что такие термины, как «водный стресс» и «водный кризис», больше не отражают происходящее во многих регионах мира. Речь идет о посткризисном состоянии, характеризующемся необратимой утратой природного водного капитала.

Многие страны не только расходовали свои водные ресурсы, включая воду из рек, воду, содержащуюся в почве, и запасы снега, но и истощили долгосрочные «резервы» воды, такие как, например, ледники и болота.

Это привело к целому ряду серьезнейших последствий, включая проседание земель в дельтах рек и прибрежных городах, исчезновение озер и болот, а также необратимую утрату биоразнообразия.

Как отмечают авторы доклада, очень тяжелая ситуация складывается на Ближнем Востоке и в Северной Африке: нехватка водных ресурсов, климатические шоки, низкая продуктивность сельского хозяйства, песчаные бури. В ряде регионов Южной Азии сельскохозяйственная деятельность, связанная с активным использованием подземных вод, и урбанизация привели к хроническому падению уровней грунтовых вод и локальному проседанию почв.

Опираясь на глобальные данные и недавние научные исследования, доклад приводит жесткую картину тенденций, подавляющее большинство которых обусловлены деятельностью человека:

  • 50 процентов крупных озер мира потеряли определенные объемы воды с начала 1990-х годов;
  • площадь утраченных за последние 50 лет природных болот составила 410 миллионов гектаров (территория, сравнимая по величине с Европейским союзом);
  • более 30 процентов глобальной массы ледников утрачено с 1970 года; целые горные системы в низких и средних широтах в ближайшие десятилетия могут полностью лишиться функциональных ледников;
  • десятки крупных рек в отдельные периоды года больше не достигают моря;
  • 4 миллиарда человек испытывают острую нехватку воды как минимум один месяц в году;
  • 3 миллиарда человек живут в районах, где общий объем водных запасов сокращается, в этих же регионах производится более 50 процентов мирового продовольствия;
  • 1,8 миллиарда человек жили в условиях засухи в 2022–2023 годах.

В докладе подчеркивается, что «водное банкротство» — это не только глобальная гидрологическая проблема, но и вопрос справедливости с глубокими социальными и политическими последствиями, требующий внимания на высшем уровне госуправления и многостороннего сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358702/
просмотров: 143
Версия для печати
Материалы по теме
В 2025 году в США исполнили 47 смертных приговоров. А как в других странах?
МОМ запросила $2,5 миллиарда для реагирования на глобальные кризисы
ООН запросила $2,3 миллиарда для оказания гумпомощи жителям Украины в 2026 году
Объем мировой экономики вырастет в 2026 году на 2,7 процента — доклад ООН
В ООН сожалеют о решении США выйти из десятков международных организаций
США прекращают участие в 66 международных организациях. Трамп подписал документ
Совет безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации вокруг Венесуэлы
Глава Колумбии предложил провести срочное заседание ООН по ситуации в Венесуэле
ООН призывает в 2026 году защитить детей от ужасов войны
США выделят $2 миллиарда на гуманитарную деятельность ООН
Популярные новости
Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики
Упрощены правила оформления паспортов и&nbsp;регистрации граждан Упрощены правила оформления паспортов и регистрации граждан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; призывает абонентов передавать показания счетчиков «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
Замена водительских удостоверений. Все, что известно на&nbsp;сегодня Замена водительских удостоверений. Все, что известно на сегодня
Бизнес
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
Медуслуги в&nbsp;Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR
21 января, среда
12:21
В парламенте призвали защитить права кыргызстанцев, работающих в России В парламенте призвали защитить права кыргызстанцев, раб...
12:13
Данияр Бапышов назначен директором департамента градостроительства и архитектуры
12:10
Увеличить сроки пребывания граждан КР в Узбекистане просят в парламенте
12:06
Мир вступает в «эру глобального водного банкротства» — Университет ООН
12:00
Насирдин Исанов: жизнь и тайна гибели первого премьер-министра Кыргызстана