Центральная Азия приближается к предельному исчерпанию водных ресурсов

Центральная Азия приближается к предельному исчерпанию водных и земельных ресурсов. К таким выводам пришел Евразийский банк развития, изучив ситуацию в регионе.

ЕАБР подготовил доклад на тему «Эффективная ирригация и водосбережение в Центральной Азии».

Отмечается, что дефицит водных ресурсов является одним из ключевых структурных ограничений для социально-экономического развития стран ЦА. Уровень водообеспеченности на душу населения в регионе по сравнению с советским периодом снизился вдвое.

«Сельское хозяйство в государствах Центральной Азии является основным потребителем воды. На сегодня 79 процентов всей воды в регионе расходуется на ирригационные цели. Орошаемые земли дают в стоимостном выражении почти 66 процентов валовой продукции сельского хозяйства. В Кыргызстане эта цифра составляет 85 процентов», — говорится в докладе.

Центральная Азия исчерпывает свой потенциал в развитии ирригации. При этом серьезной проблемой являются деградация и засоление орошаемых земель. Примерно половина земель подвержена засолению. Еще одна проблема — потери воды. Они составляют порядка 40 процентов.