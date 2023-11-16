14:40
USD 89.43
EUR 97.22
RUB 0.97
Экономика

Центральная Азия приближается к предельному исчерпанию водных ресурсов

Центральная Азия приближается к предельному исчерпанию водных и земельных ресурсов. К таким выводам пришел Евразийский банк развития, изучив ситуацию в регионе.

ЕАБР подготовил доклад на тему «Эффективная ирригация и водосбережение в Центральной Азии».

Отмечается, что дефицит водных ресурсов является одним из ключевых структурных ограничений для социально-экономического развития стран ЦА. Уровень водообеспеченности на душу населения в регионе по сравнению с советским периодом снизился вдвое.

«Сельское хозяйство в государствах Центральной Азии является основным потребителем воды. На сегодня 79 процентов всей воды в регионе расходуется на ирригационные цели. Орошаемые земли дают в стоимостном выражении почти 66 процентов валовой продукции сельского хозяйства. В Кыргызстане эта цифра составляет 85 процентов», — говорится в докладе.

Центральная Азия исчерпывает свой потенциал в развитии ирригации. При этом серьезной проблемой являются деградация и засоление орошаемых земель. Примерно половина земель подвержена засолению. Еще одна проблема — потери воды. Они составляют порядка 40 процентов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/279831/
просмотров: 2905
Версия для печати
Материалы по теме
Как сохранить потенциал орошаемых земель Центральной Азии. Мнение экспертов
Запуск канала Кош-Тепа в Афганистане станет триггером водного кризиса в ЦА
Здоровое питание недоступно для 10 миллионов человек в Центральной Азии — ЕАБР
Через пять лет Центральная Азия столкнется с дефицитом воды
ЕАБР будет содействовать мэрии в развитии Бишкека через ГЧП
В Казахстане снова ожидают дефицит топлива
Акылбек Жапаров обсудил в ЕФСР реализацию совместных проектов
Акылбек Жапаров обсудил с главой АБР сотрудничество и будущие проекты
Переговоры по изменению конфигурации акционеров ЕАБР продолжаются
Объем производства золота в Кыргызстане вырос на 35 процентов
Популярные новости
Информационный расчет по&nbsp;налогу на&nbsp;имущество. Кто и&nbsp;когда должен его сдавать Информационный расчет по налогу на имущество. Кто и когда должен его сдавать
Гольф-клуб на&nbsp;Иссык-Куле. Кто строит объект и&nbsp;при чем тут семья президента Гольф-клуб на Иссык-Куле. Кто строит объект и при чем тут семья президента
Китайская компания будет строить электростанции в&nbsp;Нарынской области Китайская компания будет строить электростанции в Нарынской области
В&nbsp;Кыргызстане аннулируют регистрацию кошелька Qiwi В Кыргызстане аннулируют регистрацию кошелька Qiwi
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
25 февраля, воскресенье
13:00
Чувствую дух кочевника во всем. Японка Юри Ито об изучении кыргызского языка Чувствую дух кочевника во всем. Японка Юри Ито об изуче...
11:00
Чекап организма: что это такое, где пройти и сколько стоит
09:30
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 25 февраля 1951 года
09:00
Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и перенос автовокзалов в Бишкеке
08:26
Закон «О погребении и похоронном деле», принятый парламентом, подписал президент
24 февраля, суббота
21:33
Боец UFC Рафаэль Физиев сделал заявление о своем возвращении
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 февраля: все еще холодно
20:39
Грязь в салоне. В Бишкеке ездит троллейбус с дырой в полу
20:03
Каким должно быть питание детей в подростковом возрасте. Рекомендация врачей