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Экономика

С 1 сентября в системе ЭТТН изменится порядок присвоения номеров документам

С 1 сентября 2023 года система «Электронная товаротранспортная накладная» будет присваивать номера документам в соответствии с новыми требованиями, установленными решением Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщает Государственная налоговая служба

Так, присвоение номеров будет проводиться по структуре «KGXXXXXXXXXXXXXXX».

В случае обнаружения технических ошибок или расхождений в значениях товаров можно обращаться в службу технической и консультационной поддержки электронных услуг госучреждение «Салык сервис» по номерам: 0221000116, 0776000116, 0508996669, 0997000116, 0755000116, 0312610167, а также по электронной почте: support@it.salyk.kg.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/273828/
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